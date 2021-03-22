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Китайской вакциной от COVID-19 «Синофарм» начинают прививать в Гродненской области: первые – медики, педагоги, соцработники
Источник материала: ОНТ
Китайская вакцина «Синофарм» начала поступать в регионы Беларуси. В Гродненской области ей уже начинают прививать. Параллельно в поликлиниках активно готовятся к массовой вакцинации, которая начнется в апреле.
Сегодня на аптечном складе Гродно шумно - автомобили со всей области съезжаются за новой партией вакцины. На этот раз китайской. 8 тыс. флаконов. Уже завтра утром «Синофармом» начнут прививать. Препарат поступил впервые, он неприхотлив, может храниться в обычном холодильнике.
Параллельно медики готовятся к массовой вакцинации, со дня на день ждут очередные крупные партии препаратов. Пока население региона прививают российским «Спутником V». В 6-й поликлинике Гродно процедуру прошли медики, педагоги и соцработники, начинают приглашать пациентов с хроническими заболеваниями. Виталий Ольшевский над предложением врачей долго думать не стал и решился на вакцинацию.
Параллельно врачи обзванивают пациентов, составляют списки. На сайте открыли онлайн-запись. Только в этой поликлинике желающих уже свыше 500. И если первыми подали заявки пожилые люди, то сейчас подтянулась и молодежь.
В это же время администрация поликлиники решает, сколько кабинетов сможет отдать под прививочные пункты. Чтобы не создать очередь, и чтобы здоровые люди меньше пересекались с больными.
До начала массовой вакцинации около полутора недель. У медиков есть время подготовиться, а у людей - подумать. Каждый день количество желающих привиться растет - в Гродненской области это уже около 60 тыс. человек. В регионе ставят высокую цель - охватить иммунизацией, как в случае с гриппом, около 50% населения.
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Китайской вакциной от COVID-19 «Синофарм» начинают прививать в Гродненской области: первые – медики, педагоги, соцработники
Китайская вакцина «Синофарм» начала поступать в регионы Беларуси. В Гродненской области ей уже начинают прививать. Параллельно в поликлиниках активно готовятся к...
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