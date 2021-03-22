Китайской вакциной от COVID-19 «Синофарм» начинают прививать в Гродненской области: первые – медики, педагоги, соцработники

Источник материала: ОНТ

Китайская вакцина «Синофарм» начала поступать в регионы Беларуси. В Гродненской области ей уже начинают прививать. Параллельно в поликлиниках активно готовятся к массовой вакцинации, которая начнется в апреле.





Сегодня на аптечном складе Гродно шумно - автомобили со всей области съезжаются за новой партией вакцины. На этот раз китайской. 8 тыс. флаконов. Уже завтра утром «Синофармом» начнут прививать. Препарат поступил впервые, он неприхотлив, может храниться в обычном холодильнике.

Алла Тарасевич, заведующая аптечным складом гродненского предприятия «Фармация»: «Имеются две холодильные камеры с температурой хранения +2…+8°C. Причем одна у нас большая - 25 м куб., вторая – 9 м куб. Для вакцин с температурой хранения -18°C и ниже у нас оборудована морозильная камера объемом 23 м куб. Все зависит от того, какую вакцину мы будем получать. В любом случае мы готовы получать любые крупные партии вакцины».

Параллельно медики готовятся к массовой вакцинации, со дня на день ждут очередные крупные партии препаратов. Пока население региона прививают российским «Спутником V». В 6-й поликлинике Гродно процедуру прошли медики, педагоги и соцработники, начинают приглашать пациентов с хроническими заболеваниями. Виталий Ольшевский над предложением врачей долго думать не стал и решился на вакцинацию.

Виталий Ольшевский: «У меня частые ангины, постоянный насморк. И отличить, что я болен гриппом или тем же вирусом ковид сложно. И на всякий пожарный я стараюсь привиться и от гриппа, и, вот решился, от ковида. Так как переболел осенью и были неприятные ощущения».

Параллельно врачи обзванивают пациентов, составляют списки. На сайте открыли онлайн-запись. Только в этой поликлинике желающих уже свыше 500. И если первыми подали заявки пожилые люди, то сейчас подтянулась и молодежь.

Ольга Гоман, заведующая отделением общей врачебной практики поликлиники №6 г. Гродно: «Записываются семьями - муж, жена, да, записываются. Звонят часто мамы, записывают и детей своих. И наоборот, дети звонят, записывают своих пожилых родителей. Разные люди есть. Некоторые боятся заболеть, еще не болели, а многие люди, которые идут, имеют хронические заболевания и боятся последствий».

В это же время администрация поликлиники решает, сколько кабинетов сможет отдать под прививочные пункты. Чтобы не создать очередь, и чтобы здоровые люди меньше пересекались с больными.

Светлана Зарецкая, заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №7 г. Гродно: «В отделении профилактики у нас находится прививочный кабинет, который готов к вакцинации. Но при массовой вакцинации у нас также готово отделение дневного пребывания, где есть процедурный кабинет, который мы можем использовать как прививочный, есть кабинет врача, есть койки, где мы можем наблюдать пациентов при ухудшении состояния после прививки».

До начала массовой вакцинации около полутора недель. У медиков есть время подготовиться, а у людей - подумать. Каждый день количество желающих привиться растет - в Гродненской области это уже около 60 тыс. человек. В регионе ставят высокую цель - охватить иммунизацией, как в случае с гриппом, около 50% населения.

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