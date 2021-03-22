Правда, которую невозможно скрыть. В «Хатыни» прошли памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине со дня уничтожения деревни

Источник материала: ОНТ

День скорби в Беларуси. 78 лет назад нацистами уничтожена Хатынь. Сегодня во всемирно известный мемориал не зарастала народная тропа. Свои головы у грандиозного памятника мученичеству и скорби склонили тысячи людей: разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Сотни памятных лампад зажжены в разных уголках «огненной деревни». Накануне в Хатыни прошла Всебелорусская молитва о мире. Президент Александр Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме к годовщине трагедии.





Ростом чуть ли не с воробышка. Хрупкая, но столько боли вынесла. Другие сломались бы. Скоро два года как Софья Яскевич отправилась к родным душам. Ей было 9, когда в огне Хатыни потеряла почти всех. До последнего вздоха рисовала в воздухе крохотный силуэт.

Николай Фиохин, супруг Софьи Яскевич: «Она же рассказывала всё. Их немец отпустил, беги, говорит, в лес. Живой оставили. Задумаем, поедем автобусом. Знали, где у неё «стоянка»: столб, колокола».

Племянник Софьи Яскевич Толик, 7 недель - самая юная из жертв озверевших нелюдей, украинских полицаев из 118-го охранного батальона. Их «кровавый след» ведёт и в «Бабий Яр» на окраине Киева, где были уничтожены до 120 тыс. человек. У такой боли нет срока.

«С нами малые дети Хатыни…» - словно крик из могилы. Общей. Обращение 149 мёртвых к живым. 22 марта 43-го. Иосиф Каминский - единственный взрослый, кто выбрался из горящего сарая. Боль оказалась сильнее. Это была 15-я весна его сына Адама. Без шанса на продолжение.

В те огненные годы «поседела» от горя вся Беларусь. Накануне, воскресным вечером тысячи людей собрались в месте, где время остановилось, чтобы почтить память мирных белорусов. Под хатынский набат цветы к ногам «Непокорённого человека» возложил и Президент. К слову, в мемориал приехал с сыновьями. А венок от Александра Лукашенко – к Вечному огню.

Президент говорил о важности исторической памяти и недопущении возрождения нацистских идей и символов. Увы, но приверженцев теории превосходства одних народов над другими становится всё больше и, кажется, они всё ближе подбираются к белорусам. Вспышки территориальных амбиций в соседней Польше - это уже перестало быть тем, что нас не касается. Взять тот же скандал в «Польской школе» в Бресте! Да и совсем недавно на календаре перевернули ещё одну скорбную для белорусов дату - столетие с подписания Рижского договора. Интересов самих белорусов он, конечно, не учитывал. Правда, те, кто сегодня поднимает бело-красно-белый флаг, от разговоров на эти темы уходят, от памятных мемориалов и всенародной скорби дистанцируются. Но от Хатыни не спрячешься.

Минута, которая могла показаться вечностью. Траурную церемонию в символическом храме под открытым небом продолжила Всебелорусская молитва. Одна на всех: христиан, иудеев, мусульман. В Год народного единства просили о мире в каждом доме.

Но стоит оглянуться вокруг и понимаешь: сегодня мир, равно как и память, требуют не только молитв, но и усилий.

Александр Лукашенко сам подаёт пример, приезжая в Хатынь с сыновьями. К слову, Президент обещал подумать над тем, как осовременить это святое место. Ведь мемориальный комплекс работает на грани своих пропускных возможностей. За год сюда приезжает до 250 тыс. человек из более чем ста стран.

Правда, которую невозможно скрыть, ведёт сюда и вчера, и сегодня. Сотни лампад в разных концах Хатыни. Политики, общественные деятели, просто люди склоняют колени у трёх берёз о каждом третьем погибшем белорусе. Эта боль в каждой нашей семье.

Колокола Хатыни звонят сегодня не только по тем, кто лежит в этой земле. 22 марта 1933 года недалёко от Мюнхена бал открыт концлагерь «Дахау». Расовая чистка, которая началась там, обернулась геноцидом без границ. Самым кровавым в истории человечества.

Единственное в мире Кладбище мёртвых деревень. 185 символических могил. 186-я - сама Хатынь. За годы Великой Отечественной войны в Беларуси нацистами разрушено и сожжено более 9 тыс. населённых пунктов. Эта боль никогда не уйдёт, не притупится, не растворится.

«Стена Памяти» напоминает стену лагерного барака. Оккупанты создали в Беларуси более 250 «фабрик смерти». Ничто не забыто. Деревни нет, а огонь горит. Зажжён от Вечного на минской Площади Победы. В 1969-м пламя несли сюда сотни сердец. Эта боль не утихнет.

Александр Фиохин, сын Софьи Яскевич: «В школе каждый год 22 марта цветы мне давали. Иди, мол, маме передай. Приходили ученики, весь класс, писали сочинения. Она всё рассказывала».

Перед вечностью его мама вспоминала своих родителей, братьев, сестёр и племянника. 26-я, крайняя, хата в Хатыни – семьи Яскевичей. На обелиске-дымоходе - все поимённо. Годы рождения разные. Одна дата смерти - 22 марта 43-го. Чужой боли, как и беды, не бывает.

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