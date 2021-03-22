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Туристы попали под лавину в Мурманской области
Источник материала: ОНТ
В Мурманской области (Россия) группа туристов попала под лавину. По предварительным сведениям, есть пострадавшие. Об этом
Уточняется, что на место происшествия выдвинулись криминалисты и следователь. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние.
Начата проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как
Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Мурманской области (Россия) группа туристов попала под лавину. По предварительным сведениям, есть пострадавшие. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
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