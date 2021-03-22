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Туристы попали под лавину в Мурманской области

22.03.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Туристы попали под лавину в Мурманской области

В Мурманской области (Россия) группа туристов попала под лавину. По предварительным сведениям, есть пострадавшие. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. 

Уточняется, что на место происшествия выдвинулись криминалисты и следователь. Среди пострадавших могут быть несовершеннолетние.

Начата проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщает ТАСС, спасатели нашли тело оказавшегося под снегом ребенка. 

Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Мурманской области (Россия) группа туристов попала под лавину. По предварительным сведениям, есть пострадавшие. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на...
 
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