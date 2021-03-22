Бездомный проник в дом Джонни Деппа в Лос-Анджелесе. Он приготовил себе напиток и принял душ

Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе (США) в особняк голливудского актера Джони Деппа пробрался бездомный мужчина. Об этом информирует TMZ со ссылкой на источники в полиции.

Сосед актера заметил на заднем дворе у бассейна незнакомца. Бездомный перепрыгнул через ворота и отправился в дом Деппа.

Также вскоре в службу безопасности поступил сигнал о проникновении в дом. На место прибыли полицейские. Правоохранители застали проникнувшего в особняк мужчину в ванной, он принимал душ. Также непрошеный гость залез в бар актера, приготовил себе напиток и отказывался покидать дом.

Бездомного привлекут к уголовной ответственности за неподчинение полицейским, которым пришлось выломать дверь, чтобы его задержать.

Фото: Wikimedia / CC BY-SA 3.0

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