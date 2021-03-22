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Основатель криптобиржи предсказал рост биткоина до $300 000

23.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Основатель криптобиржи предсказал рост биткоина до $300 000

  • 22.03.2021, 23:23
  • 1,344
Основатель криптобиржи предсказал рост биткоина до 0 000
фото: bitnovosti.com

По словам Бобби Ли, это случится уже в 2021 году.

Стоимость биткоина может вырасти до $300 000, после чего пойдет вниз, спрогнозировал соучредитель и бывший гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли в интервью CNBC. Он пояснил, что делает такие выводы на основании анализа динамики стоимости этой криптовалюты.

По его словам, биткоин может преодолеть планку в $100 000 уже летом, а к концу года может вырасти и до $300 000, «если история снова разыграется». Однако после завершения фазы роста настанет «зима», пузырь лопнет и цена криптовалюты будет снижаться в течение многих лет, добавил Ли.

«Циклы бычьего рынка биткоинов происходят каждые четыре года, и текущий цикл — большой», — отметил основатель BTCC, добавив, что после серьезного роста стоимость биткоина может упасть на 80-90% от исторического максимума.

За последний год биткоин подорожал почти на 600%. Стоимость валюты в 2021 году несколько раз обновляла исторический максимум: в середине марта цена биткоина впервые в истории превысила $60 000, а капитализация этой криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, превысила $1 трлн.

Росту стоимости биткоина способствуют также вложения бизнеса: в начале февраля производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска F вложил в эту криптовалюту $1,5 млрд, а соцсеть Twitter заявила, что рассматривает идею рассчитываться с сотрудниками и партнерами в биткоинах. Глава Twitter Джек Дорси еще 2018 году говорил, что в течение десяти лет биткоин станет «единой валютой» интернета.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По словам Бобби Ли, это случится уже в 2021 году.
 
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