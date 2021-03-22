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Основатель криптобиржи предсказал рост биткоина до $300 000
Источник материала: Хартия'97
Основатель криптобиржи предсказал рост биткоина до $300 000
По словам Бобби Ли, это случится уже в 2021 году.
Стоимость биткоина может вырасти до $300 000, после чего пойдет вниз, спрогнозировал соучредитель и бывший гендиректор криптобиржи BTCC Бобби Ли в
По его словам, биткоин может преодолеть планку в $100 000 уже летом, а к концу года может вырасти и до $300 000, «если история снова разыграется». Однако после завершения фазы роста настанет «зима», пузырь лопнет и цена криптовалюты будет снижаться в течение многих лет, добавил Ли.
«Циклы бычьего рынка биткоинов происходят каждые четыре года, и текущий цикл — большой», — отметил основатель BTCC, добавив, что после серьезного роста стоимость биткоина может упасть на 80-90% от исторического максимума.
За последний год биткоин подорожал почти на 600%. Стоимость валюты в 2021 году несколько раз обновляла исторический максимум: в середине марта цена биткоина впервые в истории превысила $60 000, а капитализация этой криптовалюты, согласно данным CoinMarketCap, превысила $1 трлн.
Росту стоимости биткоина способствуют также вложения бизнеса: в начале февраля производитель электромобилей Tesla миллиардера Илона Маска F вложил в эту криптовалюту $1,5 млрд, а соцсеть Twitter заявила, что рассматривает идею рассчитываться с сотрудниками и партнерами в биткоинах. Глава Twitter Джек Дорси еще 2018 году говорил, что в течение десяти лет биткоин станет «единой валютой» интернета.
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По словам Бобби Ли, это случится уже в 2021 году.
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