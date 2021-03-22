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Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

23.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

  • 22.03.2021, 22:51
Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов
Джек Дорси

Первый твит был написал Джеком Дорси ровно 15 лет назад.

Глава корпорации Twitter, создатель одноименной социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT), передает svoboda.org.

Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад - 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.

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