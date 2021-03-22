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Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов
Источник материала: Хартия'97
Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов
Первый твит был написал Джеком Дорси ровно 15 лет назад.
Глава корпорации Twitter, создатель одноименной социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT), передает
Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад - 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.
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