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Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасности

23.03.2021 06:07 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасности

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  • 22.03.2021, 22:35
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Британия официально объявила Россию угрозой европейской безопасности

Лондон будет защищаться от любых угроз, исходящих от российской стороны.

Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности, соответствующий документ опубликовало Минобороны Великобритании.

В документе отмечается, что Россия располагает возможностью лишить Британию и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».

«Следовательно, Россия может представлять значительную угрозу возможностям Британии по поддержке ее сил и защите интересов в Европе, в восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке», — говорится в тексте.

Также в ведомстве считают, что модернизация российских вооруженных сил, способность к «интеграции всей государственной деятельности» и жажда риска делают Россию «одновременно искусным и непредсказуемым игроком».

16 марта Великобритания признала Россию одной из главных и острых угроз. В обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства говорится, что Лондон будет защищаться «от любых угроз, исходящих от российской стороны». Помимо этого, страна планирует значительно чаще направлять свои вооруженные силы за границу, а также увеличить оборонный бюджет.

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