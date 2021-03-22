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НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду

23.03.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный олимпийский комитет Беларуси представил форму, в которой спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио.


Фото: НОК Беларуси

Форма была представлена в день 30-летия НОК Беларуси. Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».


Фото: НОК Беларуси

Комплект экипировки составляют 44 наименования. Производители учли пожелания олимпийцев, исходили из опыта прошлых лет участия нашей команды в Играх, а также учитывали климатические условия летом в Токио, сообщается на сайте НОК Беларуси.


Фото: НОК Беларуси

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

 
 
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Национальный олимпийский комитет Беларуси представил форму, в которой спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио.
 
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