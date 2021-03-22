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НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду
Источник материала: Tut.by
Национальный олимпийский комитет Беларуси представил форму, в которой спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио.
Форма была представлена в день 30-летия НОК Беларуси. Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».
Комплект экипировки составляют 44 наименования. Производители учли пожелания олимпийцев, исходили из опыта прошлых лет участия нашей команды в Играх, а также учитывали климатические условия летом в Токио,
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Национальный олимпийский комитет Беларуси представил форму, в которой спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио.
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