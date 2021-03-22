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В Волковыске милиция пришла на курсы белорусского языка «Мова нанова»

23.03.2021 06:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Волковыске Гродненской области вечером 22 марта сотрудники милиции задержали слушателей и преподавателей курсов белорусского языка «Мова нанова», сообщил в «Фейсбуке» основатель курсов журналист Глеб Лободенко.

 

В Волковыске милиция пришла на курсы белорусского языка «Мова нанова»
Фото: Белсат.

 

По его словам, в помещении, где начались занятия, было задержано 35 человек. «В РОВД всем парням откатали отпечатки пальцев и предупредили о недопущении нарушения статей [о массовых мероприятиях], — написал Лободенко. — Был подогнан целый автобус и перекрыта улица. Объяснение было коротким: «Поступил сигнал».

Журналист сообщил, что задержанных освободили после того, как «были срочно представлены все необходимые документы, свидетельствующие о законности и легальности курсов». После этого занятия продолжились.

«Мова нанова» — проект по популяризации белорусского языка в виде бесплатных курсов для всех желающих. Реализуется с 2014 года.

 
 
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В Волковыске Гродненской области вечером 22 марта сотрудники милиции задержали слушателей и преподавателей курсов белорусского языка «Мова нанова», сообщил в...
 
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