В Волковыске милиция пришла на курсы белорусского языка «Мова нанова»

В Волковыске Гродненской области вечером 22 марта сотрудники милиции задержали слушателей и преподавателей курсов белорусского языка «Мова нанова», сообщил в «Фейсбуке» основатель курсов журналист Глеб Лободенко.



Фото: Белсат.

По его словам, в помещении, где начались занятия, было задержано 35 человек. «В РОВД всем парням откатали отпечатки пальцев и предупредили о недопущении нарушения статей [о массовых мероприятиях], — написал Лободенко. — Был подогнан целый автобус и перекрыта улица. Объяснение было коротким: «Поступил сигнал».

Журналист сообщил, что задержанных освободили после того, как «были срочно представлены все необходимые документы, свидетельствующие о законности и легальности курсов». После этого занятия продолжились.

«Мова нанова» — проект по популяризации белорусского языка в виде бесплатных курсов для всех желающих. Реализуется с 2014 года.