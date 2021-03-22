Правозащитники признали политзаключёнными ещё двоих человек









На сегодня в Беларуси 288 политзаключённых.





пишет Еврорадио. Вместе с другими брестчанами Завадская вывесила чучело на дереве возле Варшавского шоссе. Завадскую обвиняют в хулиганстве за сделанное чучело Александра Лукашенко. К чучелу были прикреплены два листа бумаги с надписями "Украл голоса" и "Осудил невиновных",Еврорадио. Вместе с другими брестчанами Завадская вывесила чучело на дереве возле Варшавского шоссе.





"Суть действий — содержание надписей, а также вид чучела, по нашему мнению, свидетельствуют об их протестном содержании. Очевидно, что целью данного поступка было выражение своего протеста и несогласия с фальсификацией президентских выборов и сложившейся ситуацией в стране в поствыборный период", — говорится в заявлении правозащитников. Они считают, что эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство, так как это выражение мнения.





Оршанца Михаила Беркаса осудили 24 февраля, признав виновным в осквернении сооружений и порче имущества. Мужчина сделал несколько политических граффити ("Жыве Беларусь", "3%" и т. д.) в оршанском микрорайоне Западная. По мнению суда, он повредил объекты, что выразилось "в снижении их эстетических характеристик путем повреждения оборонительно-декоративного покрытия", и нанёс материальный ущерб их владельцам на сумму 583 рубля 57 копеек.





"В связи с этим мы в очередной раз отмечаем, что содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что мотивами их нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы", — подчёркивают правозащитники.





По их мнению, действия Завадской и Беркаса попадают под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах.





Правозащитники требуют немедленно освободить Завадскую и Беркаса и прекратить их уголовное преследование. Также они призывают немедленно освободить всех политзаключённых и прекратить политические репрессии в стране.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", консультационный центр "Хьюман Константа", центр правовой трансформации Lawtrend, простое общество "Инициатива FORB", РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский документационный центр.