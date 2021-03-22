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Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

23.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В индийском Нью-Дели на этапе Кубка мира по стрельбе успешно выступила белорусская спортсменка Виктория Чайка.



Отличную волю к победе в упорном противостоянии с соперницами проявила наша спортсменка. В стрельбе  из  пневматического пистолета (ПП-3, 10м.), пишет interfax.by, она стала  бронзовым призером этапа Кубка мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Беларуси.

Показанный результат позволил Виктории Чайке подняться в олимпийском рейтинге на 5-е место, которое, с большой долей вероятности, позволит ей представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио.  Отметим, что в соревнованиях принимали участие около 300 стрелков.
 
 
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В индийском Нью-Дели на этапе Кубка мира по стрельбе успешно выступила белорусская спортсменка Виктория Чайка.
 
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