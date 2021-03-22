|
Собираются ли переносить сроки подачи деклараций и уплаты налогов из-за COVID-19?
Источник материала: Партизан
В Беларуси в 2020 году переносили крайние сроки подачи налоговых деклараций по подоходному налогу и его уплаты.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
FINANCE.TUT.BY
Подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, заплатить налог — не позднее 1 июня.
Читатели интересуются, не намерены ли переносить эти сроки. Ведь эпидемиологическая ситуация по-прежнему неблагоприятная, а также не сняты ограничения по пересечению наземной границы. В этой ситуации тем, кому нужно предоставить дополнительные документы по доходам из-за границы (причем в некоторых ситуациях предоставить их нужно лично), могут столкнуться с дополнительными трудностями.
В колл-центре Министерства по налогам и сборам сообщили, что сроки подачи налоговых деклараций и уплаты налогов переносить не намерены.
Напомним, в 2020 году для физлиц изменили крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу — с 1 марта на 31 марта включительно. Одновременно смещали и срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли). То есть крайние сроки подачи декларации и уплаты налогов такие же, как и в прошлом году (без учета переноса из-за выходного).
Налоговики поясняли, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу и уплате налога перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.
— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)