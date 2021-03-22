Собираются ли переносить сроки подачи деклараций и уплаты налогов из-за COVID-19?









Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





поинтересовался в Министерстве по налогам и сборам, не планируют ли в этом году перенести эти дедлайны, в том числе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. FINANCE.TUT.BYв Министерстве по налогам и сборам, не планируют ли в этом году перенести эти дедлайны, в том числе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.





Подать налоговую декларацию за 2020 год нужно не позднее 31 марта 2021 года, заплатить налог — не позднее 1 июня.





Читатели интересуются, не намерены ли переносить эти сроки. Ведь эпидемиологическая ситуация по-прежнему неблагоприятная, а также не сняты ограничения по пересечению наземной границы. В этой ситуации тем, кому нужно предоставить дополнительные документы по доходам из-за границы (причем в некоторых ситуациях предоставить их нужно лично), могут столкнуться с дополнительными трудностями.





В колл-центре Министерства по налогам и сборам сообщили, что сроки подачи налоговых деклараций и уплаты налогов переносить не намерены.





Напомним, в 2020 году для физлиц изменили крайний срок подачи налоговой декларации по подоходному налогу — с 1 марта на 31 марта включительно. Одновременно смещали и срок уплаты подоходного налога — с 15 мая на 3 июня (1 июня приходится на выходной день, поэтому крайний срок перенесли). То есть крайние сроки подачи декларации и уплаты налогов такие же, как и в прошлом году (без учета переноса из-за выходного).





Налоговики поясняли, что изменения по крайним срокам подачи деклараций по подоходному налогу и уплате налога перенесли во многом из-за обращений тех, кто получает доходы за границей.





— Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Республике Беларусь, — поясняла заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая.



Что будет, если не подать декларацию вовремя или не заплатить налог?





Просрочка подачи налоговой декларации (если есть сумма налога к уплате — на 3 рабочих дня, если нет суммы налога к уплате — на 12 месяцев) влечет за собой штраф в размере 2 базовых величин (в этом году — 58 рублей). За каждый месяц просрочки штраф увеличивается на 0,5 базовой, но в общей сумме не может превысить 10 базовых (290 рублей).





Просрочка по уплате налога, если размер неуплаты превышает одну базовую, влечет за собой штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 0,5 базовой (14,5 рубля).



