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История кино: выставка советских киноафиш открылась в Минске
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Дыхание времени на киноэкране». Выставка советских киноафиш 40-50-х годов проходит в Минске. В музее истории Великой отечественной войны собрали десятки плакатов и реквизит военных кинолент, передает телеканал «МИР 24».
Первыми посетителями экспозиции стали студенты и школьники. Их познакомили с историей создания культовых фильмов. Это «Повесть о настоящем человеке», «Встреча на Эльбе», «У них есть Родина».
После выставки показали фильм «Девочка ищет отца». Его сняли на студии «Беларусьфильм» в 1959 году. Лента основана на реальных событиях. Она рассказывает о четырехлетней дочке партизанского командира, которую разыскивают гестаповцы.
Выставка киноафиш в музее истории Великой Отечественной войны продлится до середины апреля.
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Первыми посетителями экспозиции стали студенты и школьники. Их познакомили с историей создания культовых фильмов.
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