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История кино: выставка советских киноафиш открылась в Минске

23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Дыхание времени на киноэкране». Выставка советских киноафиш 40-50-х годов проходит в Минске. В музее истории Великой отечественной войны собрали десятки плакатов и реквизит военных кинолент, передает телеканал «МИР 24».

Первыми посетителями экспозиции стали студенты и школьники. Их познакомили с историей создания культовых фильмов. Это «Повесть о настоящем человеке», «Встреча на Эльбе», «У них есть Родина».

«На уроке истории немного другое, там всего лишь теория. А тут экспонаты, афиши – это более визуальное восприятие, помогает понять события прошедшие», – поделился посетитель выставки Павел Гущин.

После выставки показали фильм «Девочка ищет отца». Его сняли на студии «Беларусьфильм» в 1959 году. Лента основана на реальных событиях. Она рассказывает о четырехлетней дочке партизанского командира, которую разыскивают гестаповцы.

Выставка киноафиш в музее истории Великой Отечественной войны продлится до середины апреля.



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Теги: Минск
 
 
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Первыми посетителями экспозиции стали студенты и школьники. Их познакомили с историей создания культовых фильмов.
 
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