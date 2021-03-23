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Ничто не забыто: в Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни

23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями. Сегодня здесь проходят траурные мероприятия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

В этом месте особенная атмосфера. Люди идут нескончаемым потоком. Но вокруг – тишина. Жители Минска и других городов, чиновники, артисты, спортсмены возлагают цветы к вечному огню.

Тишину нарушает только звон колоколов. Он раздается каждые 30 секунд. В память о деревне, которой не стало весной 43-го года. Мемориал здесь построили в советские времена. С тех пор это место посетило около 40 миллионов туристов.

Хатынь сожгли после того, как партизаны убили командира украинского полицейского батальона и любимца Гитлера Гауптмана Вельке. Каратели рассвирепели и решили таким образом отомстить. Всех местных жителей – 149 человек – согнали в сарай и подожгли. Спасся лишь один – Иосиф Каминский. В память о нем создали скульптуру «Непокоренный», которая стала центральной в мемориале. Деревню сравняли с землей. Теперь на месте каждого дома стоит печная труба с колоколом. Это напоминание о том, что война не должна больше повториться.

«Мы думали, что такие трагедии навсегда остались в прошлом. Но, к сожалению, этого не происходит. С детства мы помним фразу «пепел Хатыни стучит в наших сердцах». Но у этой фразы есть еще и продолжение или созвучное высказывание историка Карамзина, который сказал: «У холодного пепла мертвых нет иного заступника, кроме нашей совести». Сегодня мы по-новому осмысливаем эти слова, если говорить о совести, о том, что движет каждым человеком в его поступках, в его моральном выборе», – сказал премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Хатынь – место для белорусов священное. Мемориал возвели в память не только о местных жителях. Карательные отряды орудовали на всей оккупированной территории и уничтожили больше девяти тысяч деревень. Многие из них так и не возродились.
Накануне в Хатыни прошел митинг-реквием «Лампада памяти». Участие в нем принял Александр Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Жители Минска и других городов, чиновники, артисты, спортсмены возлагают цветы к вечному огню.
 
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