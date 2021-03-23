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Ничто не забыто: в Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года карательный нацистский отряд сжег деревню со всеми жителями. Сегодня здесь проходят траурные мероприятия, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
В этом месте особенная атмосфера. Люди идут нескончаемым потоком. Но вокруг – тишина. Жители Минска и других городов, чиновники, артисты, спортсмены возлагают цветы к вечному огню.
Тишину нарушает только звон колоколов. Он раздается каждые 30 секунд. В память о деревне, которой не стало весной 43-го года. Мемориал здесь построили в советские времена. С тех пор это место посетило около 40 миллионов туристов.
Хатынь сожгли после того, как партизаны убили командира украинского полицейского батальона и любимца Гитлера Гауптмана Вельке. Каратели рассвирепели и решили таким образом отомстить. Всех местных жителей – 149 человек – согнали в сарай и подожгли. Спасся лишь один – Иосиф Каминский. В память о нем создали скульптуру «Непокоренный», которая стала центральной в мемориале. Деревню сравняли с землей. Теперь на месте каждого дома стоит печная труба с колоколом. Это напоминание о том, что война не должна больше повториться.
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Жители Минска и других городов, чиновники, артисты, спортсмены возлагают цветы к вечному огню.
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