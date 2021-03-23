Систему бюджетных организаций оптимизируют. Что будет с зарплатами?

Система бюджетных организаций будет оптимизирована в ближайшие пять лет. Naviny.by выяснили, что конкретно изменится для бюджетников.





Реформы задает ситуация в экономике

Об изменениях бюджетной политики страны в 2021—2025 годах говорится в статье министра финансов Юрия Селиверстова в мартовском номере ведомственного издания «Финансы. Учет. Аудит».

Как отмечается, в условиях сжатия ресурсной базы бюджета, увеличения затрат на обслуживание долгов, а также поддержки реального сектора экономики и банковской системы на первый план выходит задача изыскать внутренние резервы для того, чтобы нарастить социальные расходы.

Справка. Дополнительную потребность в средствах только на повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере в 2021–2025 годах Минфин оценивает в 7,2 млрд рублей в год, или более 3% к ВВП.

Поиск этих ресурсов будет вестись в том числе за счет внутриотраслевой оптимизации.

«Как итог вынужденного процесса, новый облик приобретет вся система бюджетных организаций. Бюджетному сектору придется уходить от статичного состояния, реформируясь параллельно изменению экономической ситуации», — отмечает руководитель Минфина.

Как сработаете, так и получите

С учетом уже наработанного опыта в среднесрочном периоде продолжится пересмотр штатов бюджетных организаций Беларуси.

Именно сокращение штатной численности позволяет повысить уровень оплаты занятых, отмечается в статье.

При этом будут пересмотрены сами подходы к выделению средств госорганизациям и их работникам.

На первый план выйдет то, как организация реализует свое государственное предназначение, насколько люди, то есть потребители, удовлетворены качеством полученных услуг.

Примером системной работы в данном направлении, отмечает Юрий Селиверстов, является внедрение с 1 января 2023 года механизма медицинской аккредитации организаций здравоохранения.

Бюджетное финансирование на их содержание будет выделяться при условии, если предоставляемые услуги соответствуют базовым (эталонным) требованиям оказания медпомощи населению.

Этот тезис, считает Минфин, применим и к системе ЖКХ.

Еще один вектор оптимизации расходов — упорядочение сети бюджетных организаций.

Для этого в каждом отраслевом министерстве нужно выработать дорожную карту мер по развитию «экономичных» форм обслуживания населения — нестационарных, мобильных, межрегиональных.

Параллельно Минфин предлагает продолжить внедрение нормативного финансирования наиболее бюджетоемких социальных отраслей.

«Всем очевидно, что стимулирование рублем — самый эффективный инструмент оптимизации расходов в секторе. Не объемы финансирования должны соответствовать сети бюджетных учреждений, а, наоборот, штаты, количество организаций, расходы на их модернизацию и развитие — подстраиваться под существующие возможности», — считает министр финансов.

Чтобы новые подходы к выделению бюджетных средств стали эффективными, крупным организациям бюджетной сферы, а также госпредприятиям реального сектора экономики понадобится система внутреннего контроля и аудита.

Эта система, считает Минфин, поможет выявлять недостатки, связанные как с оформлением бухгалтерских документов, так и с проведением инвентаризации, списанием техники и другими вопросами.

«Через четыре года здесь будет город-сад!»

О том, что организациям бюджетной сферы предстоит оптимизация структуры и численности, сказано в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021—2025 годы. Той самой, которая была «одобрена» на Всебелорусском народном собрании.

Такая оптимизация необходима в том числе для повышения зарплаты в бюджетной сфере.

В результате власти намерены обеспечить ежегодный рост соотношения размера базовой ставки к минимальной заработной плате с выходом к 2025 году на уровень не менее 55%.

При этом «минималка» составит не менее 30% от средней зарплаты по экономике.

Справка. С 1 января 2021 года базовая ставка в Беларуси установлена в размере 195 рублей, а минимальная зарплата — 400 рублей.

Номинальная начисленная средняя зарплата за январь 2021 года составила 1290 рублей.

Программа обещает в 1,5–2 раза увеличить зарплату отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Речь идет, прежде всего, об учителях, преподавателях, врачах и среднем медперсонале, работниках сферы социального обслуживания, культуры.