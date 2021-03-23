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Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

23.03.2021 08:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

  • 23.03.2021, 8:09
Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Этот процесс начался с середины 19 века.

За последние десятилетия продолжительность жизни выросла. Известно, что в среднем женщины живут дольше мужчин, однако они больше болеют, у них чаще развивается инвалидность, пишет u-news.com.ua.

Смещение показателя мужской смертности к женской увеличивалось, начиная с середины 19 века. Ученые считают, что биологические различия между полами делают женщин более устойчивыми к неблагоприятным факторам.

Известно, что в некоторых странах (например, в Канаде) разница между риском смерти мужчин и женщин стала немного уменьшаться в последние десятилетия. Предполагается, что это стало следствием улучшения здоровья мужчин, их образа жизни и условий труда. С другой стороны, женщины стали чаще умирать от болезней которые раньше считались преимущественно мужскими, например, от рака легких.

В новом исследовании ученые собрали данные из 28 стран. В исследованиях, которые они проанализировали, приняли участие около 179 тысяч человек, 55% из них были женщинами.

Риск смерти у мужчин старше 50 лет оказался в среднем на 60% выше, чем у женщин из той же возрастной группы. В разных странах этот показатель существенно отличался. Например, в Мексике риск смерти у мужчин был выше на 7%, а в Японии – на 144%.

Ученые установили, что наибольший вклад в различия в риске смерти между мужчинами и женщинами вносит курение. Согласно их расчетам, курение и сердечно-сосудистые болезни ответственны за 22% этого различия. Исследователи считают, что это наглядно демонстрирует пример стран с наибольшим разрывом – Японии, Эстонии, Польши.

Авторы утверждаются, что при изучении связи пола с риском смерти нужно учитывать не только биологические факторы. Социальные и другие немедицинские факторы могут иметь влияние.

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