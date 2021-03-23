Источник материала: Хартия'97

Кремль готовится к изоляции Виталий Портников, espreso.tv

23.03.2021, 8:08

Виталий Портников

Отключение России от SWIFT неизбежно?

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что ответом России и Китая на санкции Запада может стать отказ от использования западных платежных систем и переход на расчеты в национальных валютах

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем", - подчеркнул Лавров. Он обвинил западные страны в том, что когда они "встречают вежливый отпор, то тут же переходят к санкциям и призвал создать коалицию стран, которые будут этим санкциям противостоять.

Так что пока мы обсуждаем, как повлияют на Россию те или иные санкции западных стран, в Кремле сознательно готовятся к международной изоляции. Возможно, Путина вдохновляет пример Ирана. После введения западных санкций эта страна оказалась отключенной от международных расчетных систем, в ней не принимаются кредитные карты – но это не помешало укреплению режима Аятолла. Потому что этот режим, как и режим Владимира Путина, опирается на силу, а не на SWIFT. И в Кремле теперь хотят сделать все, чтобы никакие западные санкции не помешали усиливать российский авторитаризм.

Зачем это нужно российскому руководству, ясно объясняет все тот же Сергей Лавров. Он обвиняет Запад в стремлении "подорвать сформированную по итогам Второй Мировой войны ООНоцентричную архитектуру и подменить ее так называемым порядком, основанным на правилах". Проще говоря – Кремль возмущает тот факт, что после краха коммунизма в цивилизованном мире ожидают от России уважения к общечеловеческим ценностям и международному праву, а не поведения гопника с большой дороги по советскому образцу.

Но Путина и его соратников вдохновляет именно советский пример. И ради того, чтобы сохранить власть, Кремль готов согласиться даже с ролью китайского сателлита – как иначе объяснить призывы к Китаю действовать совместно? Ведь понятно – если трезво посмотреть на уровень развития китайской и российской экономик – что такие совместные действия приведут к превращению России в один из китайских районов.

Важно только, чтобы продолжением этого района не стала Украина.

Виталий Портников, espreso.tv

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