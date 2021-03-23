Топ-5 самых недорогих смартфонов, которые сейчас можно купить в Беларуси

Недавно мы рассказывали о самых дорогих смартфонах, продающихся в Беларуси, — за некоторые предлагают выложить больше шести тысяч рублей. Сейчас же взглянем на наиболее доступные по цене модели — выбрали пять относительно интересных вариантов.
Для этого мы открыли «Яндекс. Маркет» и Kupi.TUT.BY, выбрали регионом Минск, отсортировали смартфоны по цене, а также поставили фильтр по времени выхода аппаратов в продажу — 2020 и 2021 годы. На совсем древние устройства обращать внимание не будем. Ниже — пятерка доступных моделей, подходящих под эти параметры.
Устройство продается по цене в районе 170 рублей, то есть 65 долларов. Понятное дело, что ожидать чего-то удобоваримого от аппарата с такой стоимостью вряд ли стоит.
И тем не менее — в активе экран на 5,45 дюйма с разрешением HD+, 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами, 1 ГБ оперативной памяти, основная камера (8 Мп), а также аккумулятор на 2600 мАч и процессор UniSoC SC9832E. И еще: аппарат работает на Android Go — спецверсии ОС, специально оптимизированной для работы с маломощными телефонами.
В целом в отзывах комментарии пользователей вполне позитивные. Например, вот так один из юзеров описывает плюсы модели: «Разумная цена, яркий дисплей с качественной цветопередачей, две „симки“, поддержка LTE». А вот так другой отзывается об минусах: «Задняя крышка из пластика — быстро царапается без чехла».
Бренд производителя не на слуху. Но Google подсказал: INOI — российская компания, выпустившая первый массовый смартфон в 2017 году и представившая устройство на выставке MWC.
Модель INOI 2 Lite, исходя из названия, принадлежит к модельному ряду 2021-го года. У нее экран на 5 дюймов (480×854), процессор Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ оперативной памяти и всего 8 ГБ постоянной. Емкость аккумулятора — 2500 мАч. Несмотря на цену примерно в 180 рублей (70 долларов), в активе даже камера на 5 Мп. И да — ОС тут также облегченная, Android 10 Go Edition.
В отзывах плюсы и минусы аппарата описали так: «В общем, неплохой, ребенку или в качестве „трубки“ на андроиде подойдет. Вау-эффекта нет, просто нормальная бюджетная модель».
Наверное, один из самых бюджетных телефонов Samsung на рынке производства прошлого года. Он стоит около 225 рублей, или 85 долларов. За эти деньги аппарат может предложить 5,3-дюймовый экран (HD+), процессор Mediatek MT6739, 1/16 ГБ памяти с возможностью расширения, аккумулятор на 3000 мАч, а также камеру на 8 Мп. Операционка тут такая же, как и у моделей выше — Android Go (10-й версии).
Но, в отличие от других моделей в подборке, этот «самсунг» явно пользуется повышенным спросом. У него 112 отзывов. Плюсы устройства описываются так: «Легкий, яркий дисплей, если нет особых претензий, можно покупать». А так — минусы: «Скрепит пластик задней крышки. Сам может перезагрузиться».
Еще один смартфон 2020-го года с ценой в районе 240 рублей (или 90 долларов). Видимо, уже начинает играть роль переплата за бренд — по характеристикам особых различий с гаджетами выше не видно.
Так, в активе экран на 5,45 дюйма (HD+), 1/16 ГБ памяти с расширением карточками, ОС на базе Android Go, батарейка емкостью в 2500 мАч, а также основная 5-мегапиксельная камера. Точная модель процессора почему-то не уточняется. Понятно только, что он — 4-ядерный, и работает на частоте в 1,4 ГГц.
Достоинства модели, по версии пользователей, следующие: «Чистый андроид, большой экран, хорошая батарейка, держит хорошо». Минусы: «Памяти не хватает, если открывать, например „Яндекс. браузер“, тормозит сильно».
Еще один аппарат от уже известной нам российской компании. Так, девайс стоит в районе 270 рублей (103 доллара) и оснащается экраном на 6,22 дюйма (HD+), 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ хранилища с возможностью расширения, сдвоенной камерой (8 Мп + 0,3 Мп), а также батарейкой на 3000 мАч, процессором Unisoc SC9832E и «необрезанной» версией Android.
«Неплохое соотношение „цена — качество“. Все основное имеется, плюс экран нормальный. Почти „чистый“ Android 9 с сервисами Google. Независимые гнезда для SIM-карт и карты памяти. Есть автоматическая запись разговоров», — написал один из юзеров. Минусом, например, назвали отсутствие возможности подсоединения к Wi-Fi на 5 ГГц. Это, правда, может относиться и к другим девайсам в подборке.