Топ-5 самых недорогих смартфонов, которые сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали о самых дорогих смартфонах , продающихся в Беларуси, — за некоторые предлагают выложить больше шести тысяч рублей. Сейчас же взглянем на наиболее доступные по цене модели — выбрали пять относительно интересных вариантов.

Для этого мы открыли «Яндекс. Маркет» и Kupi.TUT.BY, выбрали регионом Минск, отсортировали смартфоны по цене, а также поставили фильтр по времени выхода аппаратов в продажу — 2020 и 2021 годы. На совсем древние устройства обращать внимание не будем. Ниже — пятерка доступных моделей, подходящих под эти параметры.



Скриншот с YouTube

Устройство продается по цене в районе 170 рублей, то есть 65 долларов. Понятное дело, что ожидать чего-то удобоваримого от аппарата с такой стоимостью вряд ли стоит.

И тем не менее — в активе экран на 5,45 дюйма с разрешением HD+, 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения картами, 1 ГБ оперативной памяти, основная камера (8 Мп), а также аккумулятор на 2600 мАч и процессор UniSoC SC9832E. И еще: аппарат работает на Android Go — спецверсии ОС, специально оптимизированной для работы с маломощными телефонами.

В целом в отзывах комментарии пользователей вполне позитивные. Например, вот так один из юзеров описывает плюсы модели: «Разумная цена, яркий дисплей с качественной цветопередачей, две „симки“, поддержка LTE». А вот так другой отзывается об минусах: «Задняя крышка из пластика — быстро царапается без чехла».





Бренд производителя не на слуху. Но Google подсказал: INOI — российская компания, выпустившая первый массовый смартфон в 2017 году и представившая устройство на выставке MWC.

Модель INOI 2 Lite, исходя из названия, принадлежит к модельному ряду 2021-го года. У нее экран на 5 дюймов (480×854), процессор Spreadtrum SC7731E, 1 ГБ оперативной памяти и всего 8 ГБ постоянной. Емкость аккумулятора — 2500 мАч. Несмотря на цену примерно в 180 рублей (70 долларов), в активе даже камера на 5 Мп. И да — ОС тут также облегченная, Android 10 Go Edition.

В отзывах плюсы и минусы аппарата описали так: «В общем, неплохой, ребенку или в качестве „трубки“ на андроиде подойдет. Вау-эффекта нет, просто нормальная бюджетная модель».



Скриншот с YouTube

Наверное, один из самых бюджетных телефонов Samsung на рынке производства прошлого года. Он стоит около 225 рублей, или 85 долларов. За эти деньги аппарат может предложить 5,3-дюймовый экран (HD+), процессор Mediatek MT6739, 1/16 ГБ памяти с возможностью расширения, аккумулятор на 3000 мАч, а также камеру на 8 Мп. Операционка тут такая же, как и у моделей выше — Android Go (10-й версии).

Но, в отличие от других моделей в подборке, этот «самсунг» явно пользуется повышенным спросом. У него 112 отзывов. Плюсы устройства описываются так: «Легкий, яркий дисплей, если нет особых претензий, можно покупать». А так — минусы: «Скрепит пластик задней крышки. Сам может перезагрузиться».





Еще один смартфон 2020-го года с ценой в районе 240 рублей (или 90 долларов). Видимо, уже начинает играть роль переплата за бренд — по характеристикам особых различий с гаджетами выше не видно.

Так, в активе экран на 5,45 дюйма (HD+), 1/16 ГБ памяти с расширением карточками, ОС на базе Android Go, батарейка емкостью в 2500 мАч, а также основная 5-мегапиксельная камера. Точная модель процессора почему-то не уточняется. Понятно только, что он — 4-ядерный, и работает на частоте в 1,4 ГГц.

Достоинства модели, по версии пользователей, следующие: «Чистый андроид, большой экран, хорошая батарейка, держит хорошо». Минусы: «Памяти не хватает, если открывать, например „Яндекс. браузер“, тормозит сильно».



Фото: setphone.ru

Еще один аппарат от уже известной нам российской компании. Так, девайс стоит в районе 270 рублей (103 доллара) и оснащается экраном на 6,22 дюйма (HD+), 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ хранилища с возможностью расширения, сдвоенной камерой (8 Мп + 0,3 Мп), а также батарейкой на 3000 мАч, процессором Unisoc SC9832E и «необрезанной» версией Android.

«Неплохое соотношение „цена — качество“. Все основное имеется, плюс экран нормальный. Почти „чистый“ Android 9 с сервисами Google. Независимые гнезда для SIM-карт и карты памяти. Есть автоматическая запись разговоров», — написал один из юзеров. Минусом, например, назвали отсутствие возможности подсоединения к Wi-Fi на 5 ГГц. Это, правда, может относиться и к другим девайсам в подборке.