Первый в истории твит продан за 2,9 млн долларов. Деньги пошли на благотворительность

Источник материала: Tut.by

Первый твит в истории продан с аукциона за $ 2,9 млн, сообщается на сайте онлайн-аукциона Valuables.



Фото: Reuters

Обладателем первого сообщения в Twitter, созданного основателем социальной сети Джеком Дорси, в виде NFT-токена стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

«Продано Хакану Эстави за $ 2,915,835.47», — говорится в сообщении.

Дорси в своем Twitter поблагодарил Эстави и сообщил, что перечислил деньги в биткоинах благотворительной организации Give Directly в Африке. Сам покупатель написал в Twitter, что рад, что деньги пойдут на благотворительность.

В начале марта создатель соцсети выставил на аукцион первый твит в истории. 21 марта 2006 года он оставил запись: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой twttr»). Позже Дорси заявил, что переведет вырученные от продажи твита средства в биткоины и пожертвует их бедным в Африке.