|
Первый в истории твит продан за 2,9 млн долларов. Деньги пошли на благотворительность
Источник материала: Tut.by
Первый твит в истории продан с аукциона за $ 2,9 млн, сообщается на сайте онлайн-аукциона Valuables.
Обладателем первого сообщения в Twitter, созданного основателем социальной сети Джеком Дорси, в виде NFT-токена стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.
«Продано Хакану Эстави за $ 2,915,835.47», — говорится в сообщении.
Дорси в своем Twitter поблагодарил Эстави и сообщил, что перечислил деньги в биткоинах благотворительной организации Give Directly в Африке. Сам покупатель написал в Twitter, что рад, что деньги пойдут на благотворительность.
В начале марта создатель соцсети
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладателем первого сообщения стал глава компании Bridge Oracle Хакан Эстави.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)