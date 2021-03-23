ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду

23.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио

По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду
Фото: НОК Беларуси
1 из 4

22 марта 2021 года исполнилось 30 лет со Дня основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, сообщил НОК. Презентация прошла в торжественной обстановке.

Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».

Комплект экипировки входит 44 наименования. 

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио
 
Новости дня
Новости разные
 
Представитель Госдепа — Макею: Необходимо немедленно освободить всех политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by