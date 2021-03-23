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По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду
Источник материала: Партизан
В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио
Фото: НОК Беларуси
22 марта 2021 года исполнилось 30 лет со Дня основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь,
Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».
Комплект экипировки входит 44 наименования.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио
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