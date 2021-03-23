Представитель Госдепа — Макею: Необходимо немедленно освободить всех политзаключенных













— Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика. Советник и министр иностранных дел также обсудили предстоящий обмен послами между США и Беларусью, отметив, что открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам, — говорится в сообщении.





Там также отмечается, что Соединенные Штаты решительно поддерживают предложение о подлинном диалоге власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением уже в этом году.

Пресс-служба белорусского МИД об этом разговоре пока ничего не сообщает.





По последним данным, в Беларуси уже 288 политических заключенных.



