"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.





"Мы также думаем, что мы можем работать с Россией по ключевым вопросам, включая ядерную тематику, в области которой в последние несколько недель мы на пять лет продлили договор СНВ-III", - продолжил он.





, пишет interfax.by Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересовinterfax.by

В то же время советник добавил, что, тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих стран.



