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Советник Байдена предрек отношениям РФ и США "тяжелые дни"

23.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу, однако Вашингтон и Москва способны работать над такими ключевыми вопросами, как контроль над ядерными вооружениями, заявил телеканалу MSNBC советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - приводятся слова советника на странице MSNBC в твиттере.

"Мы также думаем, что мы можем работать с Россией по ключевым вопросам, включая ядерную тематику, в области которой в последние несколько недель мы на пять лет продлили договор СНВ-III", - продолжил он.

Салливан повторил, что отношения между двумя державами простыми не будут, и США придется иметь дело с "серьезными вызовами" и выступать в защиту своих интересов, пишет interfax.by
В то же время советник добавил, что, тем не менее, есть области, в которых США и РФ могут работать в "стабильном и предсказуемом ключе" на благо обеих стран.
 
 
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Отношения США и РФ, похоже, вступают в тяжелую фазу, однако Вашингтон и Москва способны работать над такими ключевыми вопросами, как контроль над ядерными...
 
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