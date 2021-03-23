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Корреспондента "Газеты Слонимской" оставили ночевать в милиции. Дома у него провели обыск

23.03.2021 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Корреспондента “Газеты Слонимской” в Мостах Иосифа Полубятко так и не вышел после допроса. Его оставили ночевать в милиции. Дома у него провели обыск.




Об этом сообщила жена нашего коллеги Лариса. 

Утром в понедельник Полубятко пошел на допрос в Мостовский РОВД. Но уже в 12 часов на квартире Полубятки начался обыск. По какому поводу, по какому делу, в каком качестве журналиста вызвали в милицию — не было сказано ни в самой повестке, ни позже его родным. 

- Иосиф пошел в милицию на 11 часов, а уже в 12 приехала милиция с обыском. Показали санкцию прокурора. С милиционерами были двое понятых-суточников. Посмотрели бумаги, книги, журналы. Забрали системный блок компьютера, мобильный телефон, который муж оставил дома, сканер, фотоаппарат. Когда я спросила, вернется ли Иосиф домой, то сказали, что вернется. А когда вечером я позвонила дежурному и спросила, где муж, дежурный ответил, что муж будет сегодня ночевать в милиции. Больше ничего не сказал. Видимо, завтра будет суд, если не выпустили. Но какой, за что?.. Они ничего не говорят, — рассказала "Газете Слонимской" жена Иосифа Полубятко. 

Сам Иосиф Полубятко перед походом в милицию высказывал предположение, что это традиционная "зачистка" перед 25 марта -- Днем воли. 
 
 
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Корреспондента “Газеты Слонимской” в Мостах Иосифа Полубятко так и не вышел после допроса. Его оставили ночевать в милиции. Дома у него провели обыск.
 
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