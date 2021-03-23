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Когда весна придёт – не знаем. Сегодня в Беларуси будет до +6 °C
Источник материала: Партизан
Возможен снег.
По сообщениям синоптиков ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется умеренный, северного направления 4–9 м/с.
Днем в стране прогнозируется +1… +6 °C.
В Витебске и Могилеве будет прохладнее всего: +1… +3 °C. В Гомеле и Минске обещают +2… +4 °C, в Бресте и Гродно — +4… +6 °C.
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