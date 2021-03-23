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Перевернутый ДОТ, родина Янки Купалы, минское городище... Предлагаем маршрут вдоль МКАД-2
Источник материала: Onliner
Есть хороший повод сбежать из города: на природе, которая отходит от зимней спячки (на вербе появились котики!), дышится легче и свободнее. Туристический маршрут по окрестностям Минска, который мы разработали совместно с импортером
Поскольку это первая вылазка после зимы, мы решили придерживаться более-менее крупных трасс и не уезжать вглубь страны. Тем более что совсем рядом с Минском есть М14 (она же МКАД-2), которая, как предполагалось, должна разгрузить город.
Автомобилей на второй кольцевой не так уж много, а чуть в стороне — россыпь из интересных локаций. Так почему бы не воспользоваться?
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Есть хороший повод сбежать из города: на природе, которая отходит от зимней спячки (на вербе появились котики!), дышится легче и свободнее. Туристический маршрут по...
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