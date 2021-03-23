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Перевернутый ДОТ, родина Янки Купалы, минское городище... Предлагаем маршрут вдоль МКАД-2

23.03.2021 08:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Есть хороший повод сбежать из города: на природе, которая отходит от зимней спячки (на вербе появились котики!), дышится легче и свободнее. Туристический маршрут по окрестностям Минска, который мы разработали совместно с импортером Škoda, условно привязан к МКАД-2, хотя по большей части проходит по местным дорогам. Среди ключевых точек, которые предлагаем посетить, — старинный дворец, переживший тяжелые исторические события; деревни с громкими астрономическими названиями; заброшенный санаторий... Эта вылазка за пределы кольцевой дороги рассчитана на несколько часов, подойдет для семейной поездки и позволит прийти в себя после застоя из-за холодов.

Поскольку это первая вылазка после зимы, мы решили придерживаться более-менее крупных трасс и не уезжать вглубь страны. Тем более что совсем рядом с Минском есть М14 (она же МКАД-2), которая, как предполагалось, должна разгрузить город.

Автомобилей на второй кольцевой не так уж много, а чуть в стороне — россыпь из интересных локаций. Так почему бы не воспользоваться?

 
Теги: Минск
 
 
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Есть хороший повод сбежать из города: на природе, которая отходит от зимней спячки (на вербе появились котики!), дышится легче и свободнее. Туристический маршрут по...
 
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