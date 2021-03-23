Перевернутый ДОТ, родина Янки Купалы, минское городище... Предлагаем маршрут вдоль МКАД-2

Источник материала: Onliner

Есть хороший повод сбежать из города: на природе, которая отходит от зимней спячки (на вербе появились котики!), дышится легче и свободнее. Туристический маршрут по окрестностям Минска, который мы разработали совместно с импортером Škoda , условно привязан к МКАД-2, хотя по большей части проходит по местным дорогам. Среди ключевых точек, которые предлагаем посетить, — старинный дворец, переживший тяжелые исторические события; деревни с громкими астрономическими названиями; заброшенный санаторий... Эта вылазка за пределы кольцевой дороги рассчитана на несколько часов, подойдет для семейной поездки и позволит прийти в себя после застоя из-за холодов.