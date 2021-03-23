«Так построили, что фасад уже покрыт трещинами». Дольщики получили ключи от новостройки и принялись подсчитывать «косяки» (видео)

Источник материала: Onliner Совершенно очевидно, что древнее искусство зодчества бесследно утеряно. Вместо мостов, которые стоят веками, и домов, поражающих воображение своей изысканностью, у нас одна за другой растут новостройки: разрушающиеся, наклонившиеся, затапливаемые даже без дождей. Строения-«косяки» есть на любой вкус. И совсем не факт, что после обнаружения дефектов «уроки» застройщиками будут выучены и следующие дома не принесут сюрпризов. За состояние недавно сданного дома не без оснований переживают вчерашние дольщики — по фасаду, выложенному кирпичом, бегут десятки, а то и сотни тонких трещин. Чем это грозит? Пока точно никто не знает, но истории из России, когда на тротуар «опадали» целые фрагменты облицовки, оптимизма не добавляют.





Дом в центре

Новостройка на улице Труда, 8, в Витебске издалека (и только издалека) производит неплохое впечатление. Вроде как ничего выдающегося в архитектурном плане, но незапредельная высотность, сочетание цветов и обстановка вокруг не ввергают в уныние. А какая локация у дома! До летнего амфитеатра, где каждый год гремит «Славянский базар», рукой подать. Тихий центр с парком под боком — лучшего места для жизни не придумать.

Раньше здесь, в низине, господствовал частный сектор. Но город и местный УКС лучше знают, как распоряжаться золотой землей, а потому пару лет назад на позабытой было территории начали возводить дома для дольщиков (никакой льготной категории граждан).





— По нашим меркам эти дома чуть ли не элитные, — рассказывает Дмитрий, ставший собственником трешки в проблемной новостройке. — Поэтому никаких скидок и льгот дольщикам не полагалось: состоишь ты на очереди нуждающихся или нет — цена за метр одна и та же. В среднем «квадрат» продавали за 1400 с лишним рублей, или около $700 на тот момент. Для Витебска это выше среднего.

Если сравнивать с панельным Билево (что-то вроде минской Каменной Горки), то за трешку выходило на $20 000 дороже. Хотя проект не улучшенный и никаких тут фишек нет, даже потолки всего 2,50. Естественно, за такие деньги мы ожидали качества.

Да и сомневаться, честно говоря, не приходилось: заказчик — УКС Витебска, подрядчик — «Жилстрой», одна из лучших организаций, которая отстроила половину города и области.

Трещины

Дольщики вспоминают, что неладное почуяли еще на этапе строительства: согласно договору, «инвесторы» имели право посещать объект по предварительной договоренности с застройщиком. На деле же их ни разу официально не пустили: нет, и все. Не помогали даже заверения пройти инструктаж и передвигаться только в сопровождении выделенного строителя.

Не имея возможности «пощупать» дом, горожане оттачивали свою наблюдательность. И в какой-то момент обнаружили, что лицевая кладка (сама многоэтажка выстроена из газосиликата, обшитого утеплителем) начала прорастать сетью тонких трещин.





— Мы пытались бить тревогу, но нас все успокаивали — ничего нет, все в порядке, процесс под контролем, — рассказывает еще одна дольщица. — А когда дом все-таки сдали и мы получили возможность подойти к нему вплотную, то были поражены количеством трещин, бегущих по фасаду.

Однако строители и все причастные и тут не растерялись: нам пришел ответ, что якобы в момент приемки объекта (а это конец августа) никаких трещин не наблюдалось, они были выявлены только в октябре 2020-го. Тогда же УКС проинформировал инспекцию Госстройнадзора, что дефект имеется, и сейчас специалисты изучают, что и как надо делать.













— Естественно, нас вывело из себя такое перекручивание фактов. Благо позже на одном из собраний (аудиозапись которого имеется) представители подрядных организаций признали, что трещины были обнаружены еще на стадии строительства. Возникли они где-то на уровне пятого-шестого этажа кладки, но проблема не была отражена в документах. С одной стороны, хорошо, что они это озвучили, а с другой — кто знает, что еще скрывается за фасадом нашего дома. Может, трещит не только декоративный кирпич, но и основная кладка? — рассуждает женщина.

Количество тонких, но очень настойчивых трещин, портящих фасад, и вправду не поддается счету — они видны, пока хватает остроты зрения. Причем страдают в равной степени все четыре стороны дома. Правда, у подрядчика эта сетка поначалу не вызвала никаких тревог: на свои обращения собственники получили ответ, что «при визуальном обследовании были выявлены вертикальные трещины в облицовочном слое кладки наружных стен размером от 1 до 3 мм в пределах этажа на разных участках от 1 до 5 этажа включительно. Выявленные трещины не влияют на несущую способность здания».









Эта квартира с трещиной на лоджии сейчас продается застройщиком



«Успокоительный» ответ горожан, как ни странно, не успокоил. Они снова принялись писать во все инстанции, добиваться приемов, в итоге независимая экспертиза была назначена.

— Эта экспертиза выявила нарушения, из-за которых и появились трещины. Также была дана рекомендация подготовить трещины и установить маяки. Это было выполнено, но спустя буквально пару недель некоторые маяки начали трескаться, а потом и осыпаться.





Еще через какое-то время те маяки, что начали трескаться, рабочие сбили — якобы они были установлены неправильно. Так что вы за специалисты такие, как можете дома строить, если маячки не в состоянии установить? В общем, видимо, логика такая: нет маяков — нет проблем.

Примечательно и то, что маяки установили не на все проблемные места. В феврале работы приостановили, так как были сильные морозы, и не возобновили до сих пор, хотя в официальных ответах указывают, что все в процессе. Вы сами видите, какой тут процесс — ни одной люльки, ни одного строителя. И это при том, что наш дом взяли на учет в Минстрое, — говорит Дмитрий.









— Всем чиновникам, которые уверяли, что дом в полном порядке, а трещины нам только кажутся, мы предлагали выехать на место — не из кабинетов и по отчетам смотреть на ситуацию, а своими газами. Никто не согласился! — добавляет жительница дома.

И другие сюрпризы

Дому на Труда, 8, всего около полугода. Но трещины — не единственная его проблема. Не меньше опасений вызывают намокающие углы: какой в таких квартирах будет ситуация с грибком через некоторое время?









Здесь трещины уже исправляли согласно рекомендациям экспертов. Теперь новоселы опасаются, что весь их дом превратится в нечто странное и отталкивающее.





А в отдельных случаях и вовсе можно усомниться, что мы находимся в новостройке: шелушащаяся после первой зимы краска на входной группе — это мощно.













В квартирах тоже полно нюансов: горизонтальные и вертикальные трещины, в том числе сквозные, встречаются сплошь и рядом.











А еще многим жителям пришлось столкнуться с излишней «влажностью». Например, в квартире на последнем этаже потолок и стены лоджии мокрые, причем настолько, что это чувствуется рукой. И несмотря на панорамное остекление и регулярно попадающие лучи солнца, ситуация не исправляется.









Особая ситуация в доме с плитами перекрытия: некоторым собственникам пришлось насверлить в них дырок, чтобы слить попавшую в бетонную конструкцию воду. «Нам сам прораб сказал так сделать — якобы это нормальная ситуация», — признается одна из жительниц.









Кто-то же, как Андрей, выяснил этот нюанс случайно: надо было просверлить в потолке дырку, в ответ — тропический душ.

Молодому человеку досталась и еще одна радость: местами потолки ниже положенных 2,50. «Домашнее» прави́ло, конечно, не из палаты мер и весов и может «сбоить» на пару миллиметров, но не настолько, чтобы усомниться в словах собственника. Трехсантиметровый слой штукатурки немало говорит и о ровности стен.









— Нам обещали улучшенную штукатурку на стенах, а видим что — наплывы, бугры, непонятные следы. К тому же штукатурку с чего-то вдруг зашпатлевали (подозреваем — чтобы скрыть какие-то огрехи). Зато потолок, как было обещано и прописано в договоре, не стали оштукатуривать — сказали, что ошиблись в этом моменте, и «обнулили» допсоглашением.









К тому же рабочие не выполнили расшивку рустов между плитами перекрытия, а это, если перевести на масштабы дома, экономия огромной суммы денег. То есть с дольщиков все взяли до последней копейки, а вот свои обязанности выполнять не спешат. И только самые настойчивые, кто не торопится с переездом, могут добиться какого-то исправления, — делятся впечатлениями горожане.





В новостройке, как это и заведено в модных домах, всем жильцам установили одинаковые железные двери. Везли их аж из-под Минска. На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но вот одна из дольщиц обнаружила у себя в проеме такое произведение искусства. (Вдобавок ко всему полотна и замки «проклепаны» снаружи.)









Пол в один уровень во всем подъезде — для слабаков. Говорят, изначально на таких «ступеньках» даже лежала плитка другого цвета — коричневого.





— Получился не дом, а какое-то недоразумение, что внутри, что снаружи. И ведь строители еще так гордились этим объектом, фотографировались на его фоне, даже статья была в местной прессе и на их сайте!

Мы обращались к застройщику, чтобы он соразмерно снижал стоимость строительства и возвращал деньги — жильцы платили за нормальный дом и его нормальный вид, а не за заплатки на фасаде. А тут — не успели сдать дом, как его надо ремонтировать. Представители УКСа сначала кивали, якобы соглашаясь, что понимают нас и надо обсуждать, но по факту ничего не сделано, — разочарованы люди, которые предполагают, что у них впереди большая борьба.













В витебском УКСе, куда Onliner обратился за комментарием, обсуждать проблемы не отказались, но попросили сформулировать вопросы письменно, так как информации очень много и необходимо поднимать множество документов. Мы отправили застройщику официальный запрос. Как только ответ будет получен, опубликуем его на сайте.





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