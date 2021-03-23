Объем жилищного строительства в Минске вырос в 1,7 раза

В январе — феврале 2021 года в Минске организации всех форм собственности построили 2,2 тыс. квартир, сообщило главное статистическое управление столицы.





Введено в эксплуатацию 135,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 67,5% больше, чем в январе — феврале 2020 года. При этом в феврале построено 56,8 тыс. кв. метров, что в 5,5 раза больше, чем в феврале 2020 года и на 28% меньше, чем в январе 2021 года.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 28,3 тыс. кв. м, или 20,9% общего объема введенного жилья. С использованием господдержки построено 22,2 тыс. кв. м (на 2,6% меньше, чем в январе — феврале 2020 года). При этом в феврале строительство с господдержкой не велось.

В 2020 году введено в эксплуатацию 701,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 37% больше, чем в 2019 году. В 2020 году в столице планировалось построить 630 тыс. кв. м жилья.

В 2021 году в Минске планируется построить 600 тыс. кв. м жилья, в том числе 135 тыс. — с господдержкой.

7 июля прошлого года Александр Лукашенко заявил, что поставил задачу не допустить, чтобы численность населения столицы превысила 2 млн. 18 сентября он в очередной раз потребовал сократить жилищное строительство в Минске. Однако 30 октября, после встречи с председателем совета директоров компании Emaar Properties (ОАЭ) Мухаммедом Али аль-Аббаро, Лукашенко своим указом передал под «многофункциональную жилую застройку» более тысячи гектаров минских земель сельхозназначения.