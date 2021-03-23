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Украина рекордно нарастила внешний долг
Источник материала: Навiны
В 2020 году валовый внешний долг Украины вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд. При этом размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов). Об этом указано на сайте НБУ.
Также
За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3 млрд долларов и составил 54,7 млрд долларов (36,3% от ВВП). Одновременно выросли внешние обязательства частого сектора (на 0,5 млрд долларов), которые на 31 декабря 2020 года составили 71,0 млрд долларов (47,1% от ВВП).
Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса СДР увеличился на 155 млн долларов и составил 6,9 млрд долларов (4,6% от ВВП на конец 2020 года).
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Относительно ВВП долг за 2020 год увеличился с 78,6% до 83,4%.
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