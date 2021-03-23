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Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека одобрил доклад по ситуации в Беларуси

23.03.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 22 марта одобрил доклад «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования», сообщается на странице комитета в «Твиттере».

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека одобрил доклад по ситуации в Беларуси
Совет Европы, Страсбург. Фото: Павел Добровольский

Комитет призвал белорусские власти «освободить всех политзаключенных, прекратить акты пыток, обеспечить справедливое судебное разбирательство и свободу СМИ».

Автор доклада депутат Александра Луи (Франция) написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Особые эмоции: народ Беларуси должен обрести жизненное дыхание демократии и свободы. Парламентская ассамблея Совета Европы поддерживает его. Все страны должны мобилизоваться для освобождения политических заключенных и против произвольных репрессий! Комитет по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ принял мой доклад по Беларуси, в котором содержится призыв к международному расследованию нарушений прав человека».

Доклад будет вынесен на рассмотрение ПАСЕ во время весенней сессии, которая пройдет 19-22 апреля в Страсбурге. Кроме этого документа будет обсуждаться вопрос о необходимости проведения в Беларуси реформы избирательного законодательства.

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека также поддержал инициативу Европарламента о создании международной консультационной платформы — Белорусская платформа подотчетности (Belarus Accountability Platform) — для сбора доказательств серьезных нарушений прав человека в стране.
 
 
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Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека 22 марта одобрил доклад «Нарушения прав человека в Беларуси требуют...
 
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