Правозащитники: суды начали назначать максимальные штрафы по обновленной статье КоАП о массовых мероприятиях

В Минске и других городах 22 марта суды признали виновными в участии в протестах не менее 14 человек, свидетельствуют данные лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».





В частности, 10 человек наказаны административным арестами от 10 до 30 суток, четыре — штрафами от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2900 рублей). Большинство задержанных судили по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий), одного — по ст. 19.1 (мелкое хулиганство).

Ст. 24.23 действует в обновленном КоАП с 1 марта вместо получившей ранее широкую известность ст. 23.34. По ее первой части максимальный размер штрафа увеличен с 30 до 100 базовых величин.

Также правозащитники сообщают, что 22 марта в Витебске общественных активистов, которых ранее привлекали к ответственности по ст. 23.34 КоАП, начали массово вызывать в милицию, где им вручают повестки о необходимости явиться утром 25 марта (годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики) «для проведения опроса».