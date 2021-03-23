ЧП в Индии: во время турнира обрушилась трибуна со зрителями

Об этом сообщает India TV.





Инцидент произошел в городе Сурьяпет. Во время церемонии открытия турнира обрушилась трибуна.

пишет РБК. Всех пострадавших отправили в больницы. По словам медиков, у двоих болельщиков серьезные травмы,РБК.





Площадка, где проводилось соревнование, вмещает около 15 тысяч человек.

Каббади - древнейшая игра в Азии, включающая в себя элементы борьбы и пятнашек.

Напомним, недавно в Индии бойцовский петух убил своего хозяина. Дело в том, что к лапам таких петухов привязывают ножи, лезвия или другое оружие с острыми краями, чтобы нанести больший урон сопернику.





Также месяц назад в индийском штате Тамил Таду произошел взрыв на пиротехнической фабрике. В результате инцидента погибли 11 человек, еще 14 человек получили ранения.



