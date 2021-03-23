Кошмар на улице в Жодино: скульптуры в парке превратились в декорации для фильма ужасов

Их нынешний вид изумил неравнодушного жителя Жодино Александра.





— Как в прежние времена сохранялись деревянные скульптуры? Почему они дожили до наших дней, а сейчас разрушается прямо на наших глазах? Об этом думаю я, когда иду по парку в Жодино. Аленушка и Иванушка, а также Баба Яга были яркими и по-настоящему сказочными. Но, наверное, кроме самого мастера, они никому были не нужны. Судя по всему, их не красили, не чистили и не ремонтировали. До них никому нет дела, -- считает жодинец.





Местный городской парк с 2014 года находится на балансе местного ЖКХ. Именно здесь решают, каким будет его облик. А ведь других мест для прогулок в Жодино, к сожалению, очень немного.





Автор фото: ex-press.by



