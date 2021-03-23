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Кошмар на улице в Жодино: скульптуры в парке превратились в декорации для фильма ужасов

23.03.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Деревянные скульптуры, которые меньше десяти лет назад придумал и воплотил в жизнь работник ЖКХ Владимир Глазун, были достопримечательностью городского парка и отдыха в Жодино. Но сейчас они имеют неприглядный вид, рассказал ex-press.by.
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Их нынешний вид изумил неравнодушного жителя Жодино Александра.

— Как в прежние времена сохранялись деревянные скульптуры? Почему они дожили до наших дней, а сейчас разрушается прямо на наших глазах? Об этом думаю я, когда иду по парку в Жодино. Аленушка и Иванушка, а также Баба Яга были яркими и по-настоящему сказочными. Но, наверное, кроме самого мастера, они никому были не нужны. Судя по всему, их не красили, не чистили и не ремонтировали. До них никому нет дела, -- считает жодинец.

Местный городской парк с 2014 года находится на балансе местного ЖКХ. Именно здесь решают, каким будет его облик. А ведь других мест для прогулок в Жодино, к сожалению, очень немного.

Автор фото: ex-press.by
 
 
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Деревянные скульптуры, которые меньше десяти лет назад придумал и воплотил в жизнь работник ЖКХ Владимир Глазун, были достопримечательностью городского парка и...
 
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