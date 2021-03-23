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Шапко: отмена роуминга между Беларусью и Россией ― запоздавший, но важный шаг
23.03.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― Дня Воли
― рамки и стоимость
― какие
― роуминг между Россией и Беларусью
Программу "Горизонт событий" с участием главы патриотического движения "Родина" Петра Шапко смотрите на Sputnik Беларусь.
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А также "круглые столы" и конституционная реформа ― на актуальные темы в студии радио Sputnik рассуждает лидер движения "Родина" Петр Шапко.
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