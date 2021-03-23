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Оршанские партизаны дерзкой акцией напомнили о приближении Дня Воли
Источник материала: Хартия'97
Оршанские партизаны дерзкой акцией напомнили о приближении Дня Воли
Люди выходят протестовать под национальными флагами.
Оршанские партизаны желают всем хорошего дня и напоминают о приближении 25-го марта.
Фото протеста под национальными флагами опубликовал телеграм-канал
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Люди выходят протестовать под национальными флагами.
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