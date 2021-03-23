ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Уже за могилы вцепился»: известный политолог «размазал» Лукашенко

23.03.2021 09:13 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Уже за могилы вцепился»: известный политолог «размазал» Лукашенко

7
  • 23.03.2021, 8:49
  • 3,872
«Уже за могилы вцепился»: известный политолог «размазал» Лукашенко
андрей суздальцев

Лучше бы поехал по монастырям, отмаливать свои преступления.

Политические аналитики негативно восприняли устроенную режимом Лукашенко постановку в Хатыни, посвященную 78-й годовщине сожжения деревни (22 марта 1943 года), участие в которой принял Лукашенко и его семья.

«26 лет А. Лукашенко не вспоминал о трагедии в Хатыни, а тут «пока мы помним»... Жители деревни, как и сотен сожженных белорусских, украинских и российских деревень, гибли не за Лукашенко. Уже за могилы вцепился», - так прокомментировал известный российский эксперт Андрей Суздальцев участие и выступление Лукашенко в постановке.

«Лукашенко можно посоветовать паломничество по монастырям, может отмолит самого себя... Вот так можно использовать народную трагедию, чтобы держаться за власть», - отметил Суздальцев.

Примерно в такой же тональности появился комментарий в телеграм-канале «Ник и Майк».

«Что ж, если для того, чтобы оправдать свои злодеяния, нужно показательно лить крокодильи слезы в месте скорби, значит, действительно все плохо. Устраивать настоящий шабаш на костях - вот подлинная бесовщина…

Фраза «Мы покажем всему миру, что такое геноцид» - это могло бы звучать как угроза, если бы не было правдой. Современный геноцид - это минус 1,5 миллиона белорусов за 26 лет войны против собственного народа (только за последние полгода - 30 тысяч арестованных, 7 убитых, сотни заключенных). Действительно не забудем и не простим», - сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучше бы поехал по монастырям, отмаливать свои преступления.
 
Новости дня
Новости разные
 
Советник Госдепа США в разговоре с Макеем потребовал освобождения политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by