Jeep подготовил яркие шоу-кары для внедорожного фестиваля. Среди них и электрический Wrangler

Источник материала: Tut.by

Каждую весну компания Jeep демонстрирует необычные концепты, призванные украсить фестиваль Easter Jeep Safari (Пасхальное сафари) в американском штате Юта. В прошлом году традицию пришлось нарушить из-за пандемии, но в этот раз мероприятие состоится — оно пройдет с 27 марта по 4 апреля.





Основное внимание в новом квартете шоу-каров Jeep заслуживает Magneto — это переведенный на электротягу трехдверный внедорожник Wrangler. Под капотом тут установлен компактный электромотор, который по своим характеристикам (285 л. с. и 370 Нм крутящего момента) сопоставим с 3,6-литровым V6 Pentastar. Причем агрегатируется электродвигатель с 6-ступенчатой «механикой» от обычного Wrangler.









Концепт оснащен блоками батарей (они расположены под капотом, на месте топливного бака и в задней части кузова) емкостью 70 кВт⋅ч. Среди других особенностей электрического Wrangler — двухдюймовый лифт подвески, новые бамперы (с лебедкой спереди) и 17-дюймовые диски с грязевыми шинами внешним диаметром 35 дюймов. Известно, что до 60 миль в час (97 км/ч) Magneto разгоняется за 6,8 секунды, запас хода на одной зарядке в Jeep не сообщили.









В названии концепта Wrangler Orange Peels зашифрована соответствующая окраска кузова, а усилить ощущение открытого пространства должны так называемые half doors (полудвери), то есть усеченные створки без стекол вместо полноценных дверей. Также Wrangler Orange Peels получил съемную крышу, подвеску с амортизаторами Fox и увеличенный на 5 см дорожный просвет, вездеходные шины и другие аксессуары. Под капотом — стандартный 285-сильный V6 3.6 в паре с 8-ступенчатым «автоматом».









Концептуальный Gladiator Rubicon Red Bare — результат не самого глубокого тюнинга серийного пикапа Gladiator. У него стальные бамперы, увеличенный клиренс, усиленные мосты Dana 44 с передаточным отношением 4,88:1 и большие внедорожные колеса. 264-сильный турбодизель V6 объемом 3 л и 8-ступенчатый «автомат» остались стандартными.









Наконец, еще один представитель «пасхального» квартета Jeep — Jeepster Commando Beach: бережно восстановленный и доработанный внедорожник 1968 года. Кузов (за исключением окраски) и интерьер в компании сохранили оригинальными, но дорожный просвет вырос на 5 см, а вместо исходного мотора под капотом трудится современная турбо-«четверка» 2.0, отдача которой увеличена до 345 л. с. и 500 Нм. Также для работы на рестомоде приспособили 8-ступенчатый «автомат».