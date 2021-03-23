Как Украина диверсифицировала свои экспортные рынки

Источник материала: Салiдарнасць

Как и за счет чего Украина за несколько лет кардинально изменила структуру своих экспортных рынков – в очередном материале проекта «А как у них?». В его рамках анализируются успешные практики в экономиках наших соседей, которые при необходимости могут быть применены в Беларуси.

О необходимости диверсификации экспорта, который с советских времен завязан на России, белорусские власти впервые акцентировано заявили в начале 2010-х годов. В 2015 году Александр Лукашенко назвал диверсификацию проблемой №1 в национальной экономике.

Озабоченность ситуацией и целесообразность ее разрешения кроется в трех моментах.

Во-первых, зависимость от одного рынка сбыта – это угроза экономической безопасности страны. Насколько серьезной она может быть, белорусские власти смогли увидеть на примере серии торговых войн (молочных, мясных, сахарных и пр.) со своим главным внешнеторговым партнером.

Во-вторых, привилегированный уровень входа на соседний рынок предполагает ответные шаги. Это тоже угроза, поскольку российская экономика, в потребительском секторе которой доминирует конкурентоспособный частный национальный капитал и подразделения транснациональных корпораций, имеет очевидные преимущества перед субсидируемыми из бюджета белорусскими госпредприятиями.

Продолжение статьи читайте здесь