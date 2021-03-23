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Тест: старость уже пришла или ваша молодость будет вечной?

23.03.2021 09:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вам немного за 30, а колени уже сгибаются с хрустом французского багета и паспорт на кассе больше не спрашивают? Или это чувство нечеловеческой усталости от жизни и желание поскорее выйти на пенсию, чтобы хотя бы поспать… Может, вы просто не выспались и давно не делали зарядку, а может, это старость пришла к вам раньше времени. Пройдите наш тест и узнайте, сколько вам лет на самом деле.



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