Оппозиция Беларуси требует начала диалога с агрохунтой уже в мае

Источник материала: АФН

Белорусская оппозиция настаивает на начале диалога с властями уже к маю текущего года, что позволит в этом же году провести новые выборы в стране.

Такой тезис озвучил советник Тихановской Франак Вячорка на прошедшем 22 марта в Вильнюсе втором Форуме Калиновского, который организовал Сейм Литвы в сотрудничестве с Офисом Тихановской.

В сообщении телеграм-канала Тихановской также сказано, что ЕС, США, ОБСЕ поддержали инициативу переговоров для решения кризиса в Беларуси.

«Мы полностью пересмотрели свои отношения с Беларусью, сократили политические контакты и остановили финансовую поддержку властей. Мы продолжаем считать, что диалог – это единственный путь для мирного урегулирования кризиса. И мы готовы поддержать этот процесс», - заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.