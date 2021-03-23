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Лидера ОГП упрятали на Окрестина на время проведения Дня воли

23.03.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти накануне Дня Воли защищают политическое пространство, убирая лидеров оппозиции за решетку.

В частности, минувшим вечером, 22 марта, был задержан и доставлен в тюрьму на Окрестина лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов, против которого власти ранее возбудили уголовное дело об умышленном разглашении данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

"Николай Козлов уже на Окрестина№, - сообщил сайт партии.

Козлов перестал выходить на связь в понедельник вечером, сообщила пресс-служба Координационного совета.

Козлов трижды отказался дать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя свое законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции Беларуси. За отказ подписывать документ о неразглашении 18 февраля Николай получил административное наказание в виде 15 суток.

Ранее, в Беларуси быларестован лидер БСДП "Грамада" Игорь Борисов. От имени БСДП "Грамада", как одного из соорганизаторов, была подана ааявка на проведение в Минске акции к 103 годовщине образования БНР.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти накануне Дня Воли защищают политическое пространство, убирая лидеров оппозиции за решетку.
 
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