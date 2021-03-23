Черная схема? Tesla скупают инвалиды и многодетные родители. Их проверит налоговая

Как правило, они владели автомобилями не более недели — а потом продавали. Министерство по налогам и сборам считает, что «существует схема». Оно намерено с этим бороться.





Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску сообщает, что покупатели, приобретшие Tesla в прошлом году, «не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и так далее». Такие люди покупали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S.













По данным налоговой инспекции, через 1-7 дней владельцы новых авто принимали решение продать их куда-то в Россию. «Конечно, это «схема», — считают в ведомстве.





Схема, предполагает портал, работает с начала действия указа № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он даёт некоторым категориям граждан право на 50-процентную льготу при растаможке авто.





Впервые за два года с начала действия указа «первыми покупателями» заинтересовалась налоговая.





Кстати, в марте 2020 года был подписан указ «О стимулировании использования электромобилей». Документ предусматривал, что физлицам не придётся платить НДС (20%) при растаможке электромобилей для личного пользования. Планировалось также обнулить пошлину (15%) для электрокаров.



