ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Черная схема? Tesla скупают инвалиды и многодетные родители. Их проверит налоговая

23.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские налоговики составили портрет покупателя Tesla, пишет Onliner. Это многодетные родители, инвалиды первой и второй групп.

 Как правило, они владели автомобилями не более недели — а потом продавали. Министерство по налогам и сборам считает, что «существует схема». Оно намерено с этим бороться.

Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску сообщает, что покупатели, приобретшие Tesla в прошлом году, «не работают по объективным причинам, а те немногие, у которых работа есть, числятся слесарями, монтерами, работниками столовой, рабочими на стройке и так далее». Такие люди покупали новые электромобили стоимостью от 100 000 евро — Tesla Model X и Tesla Model S.



По данным налоговой инспекции, через 1-7 дней владельцы новых авто принимали решение продать их куда-то в Россию. «Конечно, это «схема», — считают в ведомстве. 

Схема, предполагает портал, работает с начала действия указа № 140 «О возмещении таможенных пошлин, налогов». Он даёт некоторым категориям граждан право на 50-процентную льготу при растаможке авто.

Впервые за два года с начала действия указа «первыми покупателями»  заинтересовалась налоговая.

Кстати, в марте 2020 года был подписан указ «О стимулировании использования электромобилей». Документ предусматривал, что физлицам не придётся платить НДС (20%) при растаможке электромобилей для личного пользования. Планировалось также обнулить пошлину (15%) для электрокаров.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские налоговики составили портрет покупателя Tesla, пишет Onliner. Это многодетные родители, инвалиды первой и второй групп.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин начал резко «сдуваться»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by