Таксист установил на Volkswagen странные рамки — наверняка чтобы номера не убежали

Источник материала: Onliner

Наш читатель Андрей заметил Volkswagen Polo с необычными номерами, проезжающий по ул. Смоленской. Точнее сказать, номера-то вполне стандартные, а вот рамку нельзя назвать ординарной. Поверх рамки с названием сайта для любителей горячего видео наложена сетка, закрепленная пластиковыми хомутами.

Под определение антивандальных такие рамки не попадают — как минимум из-за того, что сделаны из пластика. Не исключено, что такая рамка — способ борьбы с фотофиксацией (в частности, в темноте, когда срабатывает вспышка). Насколько эффективен этот способ, подскажут разве что владельцы таких рамок.





Насколько использование рамки законно? Вопрос спорный, стоит вспомнить требования законодательства. Существует госстандарт (СТБ 914-99), который определяет типы регистрационных знаков, а также технические требования, которые к ним предъявляются. Там, в частности, указано, как именно должны быть установлены номера на автомобиле. В этом вопросе нарушение неочевидно. Как и применение статьи 18.11.6 КоАП — «Управление ТС с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным знаком». Есть более подходящая норма — «Управление ТС с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований техрегламентов ТС, ЕАЭС регистрационным знаком» (18.11.7 КоАП). Статья предусматривает штраф до двух базовых величин.