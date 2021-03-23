«А вы чья мама?» — «Ничья, я пришла вас поддержать!»

Источник материала: Салiдарнасць

Очень трогательная акция в поддержку политзаключенных прошла в Жлобине.

— Собирались только мы, родные, встретиться на почте, отправить своим близким одинаковые весенние открытки и денежные переводы. Но пришло больше 20 совершенно незнакомых людей. Я спрашиваю, чья вы мама? Женщина отвечает: ничья, пришла поддержать. У мужчины спрашиваю, вы чей-то отец, а он говорит, что просто пришел нам помочь и принес деньги. Еще одна женщина прямо чуть не расплакалась, говорит, хотелось бы не только письмо написать, но поехать в СИЗО и обнять наших ребят, — рассказала «Салідарнасці» мама политзаключенного Александра Французова Татьяна.





В настоящее время правозащитниками 12 жлобинчан признаны политзаключенными, но их количество, уверены земляки, будет расти. В городе продолжаются суды над участниками августовских акций протеста, которым дают длительные уголовные сроки.

Во время этой акции открытки и денежные переводы отправили уже 15 заключенным.

— Старались выбирать какие-то душевные слова и стихотворения, весна — время перемен и надежд, — говорят участники акции.

«Ветер жизни иногда свиреп. В целом, жизнь, однако хороша. И не страшно, когда черный хлеб, страшно, когда черная душа», — эти строчки Омара Хайяма написали на открытках для своих родных и земляков жители Жлобина.

— Я не устаю удивляться тому, сколько вокруг оказалось неравнодушных людей, которые всячески готовы нас поддержать. Акции в поддержку проходят и в других странах, нам присылают фотографии, на которых совершенно незнакомые люди из разных стран держат плакаты с фамилиями наших детей, — с воодушевлением говорит Татьяна Французова.

— Мне очень помогают родные других политзаключенных, с которыми мы познакомились. Стараемся не давать друг другу отчаиваться. Я сама, когда накатывает этот ком, это отчаяние, останавливаю себя тем, что не имею права раскисать ни в коем случае, я должна двигаться дальше, — говорит мама еще одного политзаключенного из Жлобина Дмитрия Гопты Ольга.