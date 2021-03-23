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Быков: «Ничего, братцы! Скоро лето, и в канавах потеплеет»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Писатель и поэт – о том, кому на Руси жить.
– Вечный некрасовский вопрос так и остается без ответа, а между тем это главный вопрос в жизни каждой страны: кто главный выгодополучатель? – рассуждает Дмитрий Быков на
Некрасовская мысль, выраженная нарочито простым, почти раёшным стихом, была весьма глубока: у кривой системы нет бенефициаров, в ней одинаково плохо угнетаемым и угнетателям, труженикам и паразитам. Быть в этой системе человеком нравственным так же невозможно, как добрым крепостником или милосердным тираном.
Хорошо ли в этой системе оппозиционеру? Плохо: моральная правота – сомнительное утешение, посадить могут за что угодно, суд стопроцентно управляем, гражданские права стремятся к нулю, народ инертен, трибун почти не осталось, уличная активность приравнивается к диверсии, критика власти – к заданию госдепа, с работы тебя скорей всего попросят.
Но лучше ли губернатору? Эта должность даже более рискованная, как показал случай пензенского руководителя: диссиденту по крайней мере не предлагают взяток. Губернатор, будь он трижды единоросс, – любимый кандидат на заклание. О том, каково в России бизнесмену, даже самому лояльному (других не осталось), можно не распространяться.
Министр?
Наконец, сам национальный лидер? Но он никуда не может деться со своей элитной галеры, он заложник вечных разборок под ковром в собственном окружении, он обречен ссориться со всем миром и выслушивать гадости от мировых лидеров, которые, увы, могут себе позволить нелицеприятные оценки. А в ответ что делать – Воронеж бомбить? От доллара уходить? Под Китай падать? Смертную казнь возвращать?
Выживают только незаменимые профессионалы, будь то врачи или ракетные конструкторы; они защищены, и то до поры – примерно как Сахаров в СССР; но их удел – «шарашки», чуть более комфортные, чем тюрьмы. Лучше всего тому, от кого ничего не зависит: он смотрит на это все и до поры потешается. Но когда все это рухнет, то рухнет непосредственно на него.
Ничего, братцы! Скоро лето, и в канавах потеплеет.
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Писатель и поэт – о том, кому на Руси жить.
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