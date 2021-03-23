Чудеса подготовки к визиту Лукашенко. За ночь соорудили ограждение, а из канавы пропал запах

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель во вторник посетит Гатово.

Власти по традиции тщательно готовятся сделать что-то прекрасное по дороге следования правителя. Иногда чудеса преображений поражают.

Вот что рассказал очевидец Телеграм-каналу Усы Лукашенко :

— Здесь так рано не просыпались дворники, практически никогда не убирали обочины (мусор) и не было столько ГАИшников с молодчиками в бусиках. «Грибники» уж сильно спортивного телосложения, а уборочной машины на разделительной полосе здесь вообще никто никогда не видел. На развязке в Новом дворе за все время работ не было ограждения и о чудо! За ночь его соорудили. В низине «с душком» даже запах пропал... Что тут скажешь…











