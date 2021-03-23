|
Чудеса подготовки к визиту Лукашенко. За ночь соорудили ограждение, а из канавы пропал запах
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель во вторник посетит Гатово.
Власти по традиции тщательно готовятся сделать что-то прекрасное по дороге следования правителя. Иногда чудеса преображений поражают.
Вот что рассказал очевидец Телеграм-каналу
— Здесь так рано не просыпались дворники, практически никогда не убирали обочины (мусор) и не было столько ГАИшников с молодчиками в бусиках. «Грибники» уж сильно спортивного телосложения, а уборочной машины на разделительной полосе здесь вообще никто никогда не видел. На развязке в Новом дворе за все время работ не было ограждения и о чудо! За ночь его соорудили. В низине «с душком» даже запах пропал... Что тут скажешь…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский правитель во вторник посетит Гатово.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)