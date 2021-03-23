Фотофакт. Те самые омоновцы, которым сестры Миронцевы «нарушили телесную неприкосновенность»

Источник материала: Салiдарнасць

Девушек обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. В деле пять потерпевших силовиков.

Вот как выглядели потерпевшие ОМОНовцы, которые пострадали от сестер Виктории и Анастасии Миронцевых.





Фото TUT.BY

Обвинение по одному из эпизодов звучит так:

— [Виктория Миронцева применила насилие] в отношении Кузнецова, выразившееся в осуществлении не менее одного захвата его правой руки в области локтевого сустава, нарушив телесную неприкосновенность, причинив указанному сотруднику ОМОНа физическую боль…, — цитирует прокурора TUT.BY .

Вот как выглядят те самые сестры Миронцевы, которые так безжалостно расправились с пятью силовиками.



