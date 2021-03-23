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Фотофакт. Те самые омоновцы, которым сестры Миронцевы «нарушили телесную неприкосновенность»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Девушек обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. В деле пять потерпевших силовиков.
Вот как выглядели потерпевшие ОМОНовцы, которые пострадали от сестер Виктории и Анастасии Миронцевых.
Фото TUT.BY
Обвинение по одному из эпизодов звучит так:
— [Виктория Миронцева применила насилие] в отношении Кузнецова, выразившееся в осуществлении не менее одного захвата его правой руки в области локтевого сустава, нарушив телесную неприкосновенность, причинив указанному сотруднику ОМОНа физическую боль…, — цитирует прокурора
Вот как выглядят те самые сестры Миронцевы, которые так безжалостно расправились с пятью силовиками.
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Девушек обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса. В деле пять потерпевших силовиков.
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