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В Минске открылась выставка киноафиш 40-50-х годов прошлого века
Источник материала: ОНТ
«Дыхание времени на киноэкране». Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл выставку советских киноафиш 40-50-х годов прошлого века.
К 80-летию начала Великой Отечественной музейный фонд собрал уникальные плакаты, которые показывают, как развивался белорусский кинематограф в послевоенный период. Это совместный проект с Музеем истории белорусского кино и Национальной киностудией «Беларусьфильм», которые передали постеры и реквизит со съемок. Как ни удивительно, люди стремились к культуре даже в самые тяжелые годы.
Рекламные киноафиши, которые сохранились в музейной коллекции, свидетельствуют, что белорусы знакомились как с советскими художественными новинками, так и с зарубежными. В программе выставки запланированы и показы фильмов. Так, на экране одна из самых трогательных и кассовых советских лент о войне – «Девочка ищет отца». Приключенческая драма снята на киностудии «Беларусьфильм» режиссёром Львом Голубом.
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«Дыхание времени на киноэкране». Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл выставку советских киноафиш 40-50-х годов прошлого...
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