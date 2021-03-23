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В Минске открылась выставка киноафиш 40-50-х годов прошлого века

23.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске открылась выставка киноафиш 40-50-х годов прошлого века

«Дыхание времени на киноэкране». Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл выставку советских киноафиш 40-50-х годов прошлого века.  

К 80-летию начала Великой Отечественной музейный фонд собрал уникальные плакаты, которые показывают, как развивался белорусский кинематограф в послевоенный период. Это совместный проект с Музеем истории белорусского кино и Национальной киностудией «Беларусьфильм», которые передали постеры и реквизит со съемок. Как ни удивительно, люди стремились к культуре даже в самые тяжелые годы.

Анастасия Стаховская, старший научный сотрудник Музея истории Великой Отечественной войны: «Многие художники сами прошли фронтовыми дорогами и на самом деле они по-своему вкладывали в плакаты собственные воспоминания. Где-то плакаты несложные по идее, а где-то вкладывали свою душу, креатив проявляли».

Рекламные киноафиши, которые сохранились в музейной коллекции, свидетельствуют, что белорусы знакомились как с советскими художественными новинками, так и с зарубежными. В программе выставки запланированы и показы фильмов. Так, на экране одна из самых трогательных и кассовых советских лент о войне – «Девочка ищет отца». Приключенческая драма снята на киностудии «Беларусьфильм» режиссёром Львом Голубом.

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«Дыхание времени на киноэкране». Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл выставку советских киноафиш 40-50-х годов прошлого...
 
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