13 признаков невежества в общественных местах, которые всех раздражают. А вы так делаете?

Источник материала: ОНТ

Зачастую люди в общественных местах забывают об этикете и нормах приличия и поступают так, как удобно им, наплевав на всех остальных. Оставленный после себя мусор, разбросанные вещи в магазине, ноги на сидениях в общественном транспорте и многое другое. Причем в основном причиной такого невежества является банальная лень и мысль о том, что «персонал уберет». В этой подборке – 13 фото того, как делать не надо. И если вы где-то узнали себя, то постарайтесь больше так не делать.

1. Тем временем до урны оставалось пару метров.



Explicitmaverick

2. И как можно так обращаться с вещами в магазине?



BetaWolf720

3. Интересно, дома они так же смотрят кино?



bobross6895986

4. Кажется, этот водитель бессмертный.



cheezit_neezit

5. Надеюсь, вы не оставляете тележки на парковке.



BigBoi1986

6. Когда передумали покупать, но отнести обратно лень. А ведь некоторые продукты так легко могут испортиться.



dominoebro

7. Вот такая социальная дистанция.



subruu__

8. А ведь потом туда кто-то сядет.



rustferret

9. А ведь сотрудникам это все убирать.



sunshinesucculent1

10. Ну, а этой девушке «повезло» больше всех.





11. А здесь кое-кто решил побриться в туалете ресторана и оставить эту «красоту» после себя.



YoungsterLuke

12. Когда аппарат доверили в пользование покупателям.



gondor295

13. Это ведь совсем не сложно класть гантели на свое место, но если так сделает каждый, то будет полный бардак.



vmp10687

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