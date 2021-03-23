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13 признаков невежества в общественных местах, которые всех раздражают. А вы так делаете?

23.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

13 признаков невежества в общественных местах, которые всех раздражают. А вы так делаете?

Зачастую люди в общественных местах забывают об этикете и нормах приличия и поступают так, как удобно им, наплевав на всех остальных. Оставленный после себя мусор, разбросанные вещи в магазине, ноги на сидениях в общественном транспорте и многое другое. Причем в основном причиной такого невежества является банальная лень и мысль о том, что «персонал уберет». В этой подборке – 13 фото того, как делать не надо. И если вы где-то узнали себя, то постарайтесь больше так не делать.

1. Тем временем до урны оставалось пару метров.


Explicitmaverick 

2. И как можно так обращаться с вещами в магазине?


BetaWolf720 

3. Интересно, дома они так же смотрят кино?


bobross6895986 

4. Кажется, этот водитель бессмертный.


cheezit_neezit 

5. Надеюсь, вы не оставляете тележки на парковке.


BigBoi1986 

6. Когда передумали покупать, но отнести обратно лень. А ведь некоторые продукты так легко могут испортиться.


dominoebro 

7. Вот такая социальная дистанция. 


subruu__ 

8. А ведь потом туда кто-то сядет.


rustferret 

9. А ведь сотрудникам это все убирать.


sunshinesucculent1 

10. Ну, а этой девушке «повезло» больше всех.


11. А здесь кое-кто решил побриться в туалете ресторана и оставить эту «красоту» после себя.


YoungsterLuke 

12. Когда аппарат доверили в пользование покупателям.


gondor295 

13. Это ведь совсем не сложно класть гантели на свое место, но если так сделает каждый, то будет полный бардак.


vmp10687 

 

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Зачастую люди в общественных местах забывают об этикете и нормах приличия и поступают так, как удобно им, наплевав на всех остальных. Оставленный после себя мусор,...
 
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