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«Письма счастья» начали получать водители, которые не прошли техосмотр

23.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Письма счастья» начали получать водители, которые не прошли техосмотр

Так называемые «письма счастья» начали получать белорусские водители, которые не прошли техосмотр.

Госавтоинспекция рассылает такую корреспонденцию в соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях, который вступил в силу с начала марта. Теперь штрафуют не только за превышение скорости и несоблюдение правил парковки. Нарушения фиксируют фотокамеры. Они сверяют номер машины с базой «Белтехосмотра».

При первом нарушении – водителю вынесут предупреждение, во второй раз – выпишут штраф. Инспекторы ГАИ отмечают, что, если камеры зафиксируют несколько нарушений за сутки, владельца авто привлекут к ответственности только один раз.

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Так называемые «письма счастья» начали получать белорусские водители, которые не прошли техосмотр. Госавтоинспекция рассылает такую корреспонденцию в...
 
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