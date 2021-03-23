«Письма счастья» начали получать водители, которые не прошли техосмотр

Источник материала: ОНТ

Так называемые «письма счастья» начали получать белорусские водители, которые не прошли техосмотр.

Госавтоинспекция рассылает такую корреспонденцию в соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях, который вступил в силу с начала марта. Теперь штрафуют не только за превышение скорости и несоблюдение правил парковки. Нарушения фиксируют фотокамеры. Они сверяют номер машины с базой «Белтехосмотра».

При первом нарушении – водителю вынесут предупреждение, во второй раз – выпишут штраф. Инспекторы ГАИ отмечают, что, если камеры зафиксируют несколько нарушений за сутки, владельца авто привлекут к ответственности только один раз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram