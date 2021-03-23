|
«Письма счастья» начали получать водители, которые не прошли техосмотр
Источник материала: ОНТ
Так называемые «письма счастья» начали получать белорусские водители, которые не прошли техосмотр.
Госавтоинспекция рассылает такую корреспонденцию в соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях, который вступил в силу с начала марта. Теперь штрафуют не только за превышение скорости и несоблюдение правил парковки. Нарушения фиксируют фотокамеры. Они сверяют номер машины с базой «Белтехосмотра».
При первом нарушении – водителю вынесут предупреждение, во второй раз – выпишут штраф. Инспекторы ГАИ отмечают, что, если камеры зафиксируют несколько нарушений за сутки, владельца авто привлекут к ответственности только один раз.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так называемые «письма счастья» начали получать белорусские водители, которые не прошли техосмотр. Госавтоинспекция рассылает такую корреспонденцию в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)