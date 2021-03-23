Источник материала: ОНТ

Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан.

Сегодня инспектор по Гродненской области Юрий Караев выслушает людей в Щучине на предприятии «Автопровод».

Завтра глава Администрации Президента Игорь Сергеенко встретится с железнодорожниками Осиповичского района, а в Минском горисполкоме будет работать инспектор по столице Александр Барсуков.

В четверг помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Леонид Мартынюк примет граждан в областном совете ветеранов войны и труда. В пятницу инспектор по Витебской области Анатолий Линевич отправится в Новополоцкий райисполком.

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