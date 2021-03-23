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Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан
Источник материала: ОНТ
Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан.
Сегодня инспектор по Гродненской области Юрий Караев выслушает людей в Щучине на предприятии «Автопровод».
Завтра глава Администрации Президента Игорь Сергеенко встретится с железнодорожниками Осиповичского района, а в Минском горисполкоме будет работать инспектор по столице Александр Барсуков.
В четверг помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Леонид Мартынюк примет граждан в областном совете ветеранов войны и труда. В пятницу инспектор по Витебской области Анатолий Линевич отправится в Новополоцкий райисполком.
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Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику...
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