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Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан

23.03.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан

Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику выездных приёмов граждан.

Сегодня инспектор по Гродненской области Юрий Караев выслушает людей в Щучине на предприятии «Автопровод».

Завтра глава Администрации Президента Игорь Сергеенко встретится с железнодорожниками Осиповичского района, а в Минском горисполкоме будет работать инспектор по столице Александр Барсуков.

В четверг помощник Президента – инспектор по Могилёвской области Леонид Мартынюк примет граждан в областном совете ветеранов войны и труда. В пятницу инспектор по Витебской области Анатолий Линевич отправится в Новополоцкий райисполком.

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Эффективный способ решения проблем, которые волнуют людей в регионах, – прямое обращение к представителям власти. Администрация Президента продолжает практику...
 
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